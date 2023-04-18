【趕夜車】女兒愛開夜車趕「死綫」做功課 港媽替女兒緊張釀失眠苦果

▲ 《開心速遞》劇照。

朋友的女兒每次要交大型功課或報告時都會令朋友非常緊張，因為她這孩子愛在「死綫」前才趕功課，要「開夜車」來完成。孩子偶爾開次「夜車」沒所謂，但當成為習慣便不妙。

朋友常因女兒的房間在深夜3、4時仍傳出燈光、知道她正在緊張地趕功課時，連自己也緊張得再也睡不着，結果便造成了每當女兒要「開夜車」的日子，自己便會失眠的情形。

女孩這習慣自幼養成，因為她覺得要到最後才會想出最好的內容來。她在平日東想想、西想想，東寫寫、西寫寫地把內容累積。可惜，她想完了又想，改完了又改，把內容改來改去，一直改到要提交前仍覺得不夠好，便漸漸習慣直到「死綫」前的一天仍在改寫內容，形成「要開夜車去完成的作品才覺最好」的想法。

追求完美變成了不時要「開夜車」的習慣，而她又不懂適時停止，便養成陋習。假如她能適時停止，調整自己對完成功課或報告的要求，如在「死綫」前兩天便不再修改內容，把餘下的時間只用來作一些文字和圖像的修正，便可把「開夜車」這習慣改掉，回復作息有序的習慣。

朋友應跟女兒談論此事，積極表達父母對她的要求並不如她想的那般高，好讓她降低追求完美的想法，這才能改變她不到最後也不願放手、難以放開的性格。

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全文刊於《晴報》，原題為調整期望學放手 改掉「開夜車」習慣