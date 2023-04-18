【中風危機】研究揭睡眠超過9小時　中風機率比睡7小時高出1倍

▲ 一項跨國研究指出，睡眠時間過短或過長，皆可能導致中風機率增加。

人們經常強調睡眠不足對健康的影響，但原來睡得太多，同樣會對身體造成負擔。一項刊於美國神經學期刊《Neurology》的跨國研究指出，睡眠時間過短或過長，皆可能導致中風機率增加。

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來自美國、南美、歐洲、非洲等地區的跨國研究團隊，一共分析1,799名曾罹患缺血性中風的患者數據，同時亦分析439名腦出血患者的醫療紀錄。透過問卷調查，蒐集參與者過去一個月相關睡眠數據，包括睡眠持續時間、睡眠質量等指標，發現多種睡眠問題都與中風發病率增加有關。

研究發現，每晚睡眠不足5小時，中風的可能性比睡滿7小時高出3倍；而每晚睡眠超過9小時，中風風險則比睡眠7小時高出大約1倍。

團隊另外針對睡眠呼吸中止症患者進行分析，發現有睡眠呼吸中止問題的參與者，中風的可能性較其他人更高。有鼻鼾問題的參與者，中風機率高出常人91%；發出喘息、鼻息聲的參與者，中風機率更是常人的3倍以上。此外，午休時間超過1小時的參與者，中風的風險亦比常人高出88%。若有超過一項以上的睡眠問題，中風機率亦會同步上升。

研究作者、愛爾蘭國立大學戈爾韋分校醫學博士Christine McCarthy亦強調，研究所呈現的結果，僅為探討不良生活習慣與睡眠及中風之間的關聯性，並不代表它們之間有因果關係。睡眠質素差不一定會直接導致中風，不過卻是是中風的一大危險因子。

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責任編輯：羅嘉欣