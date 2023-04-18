【永不放棄】女童跳舞意外被判或終生癱瘓 含淚復健不言棄 3年後近況曝光

小朋友學跳舞要小心！湖南湘潭9女童小曈，3前因在練習跳舞時發生意外，導致脊髓受損，癱瘓在床，醫生稱或要終身坐輪椅。但小曈及其家人不言棄，家人每日帶她去做復健6個多小時，經過3年間，小曈近況曝光，不僅能站立，還能跑步，踩單車。

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綜合内地媒體報道，小曈媽媽是一名鋼琴老師，但小曈卻對鋼琴不感興趣，反而想學跳舞。對於女兒的選擇，父母都很支持。媽媽憶述，2020年8月，女兒向往常一樣在家中練習跳舞，在做完下腰、倒地等一系列動作後，小曈突然覺得自己脚麻、肚子不舒服，之後腿無法動彈，嚇得家人立即將小曈送院治療。

醫生經診斷，確診小曈脊髓損傷，肚臍以下運動功能全失，即癱瘓，要家人做好心理準備，可能一輩子做輪椅。

面對這個晴天霹靂的壞消息，小曈爸爸無法接受，直言我女兒不可能坐輪椅，我一定會幫她站起來。

爸爸最開始給女兒做被動的訓練，這是一個漫長且艱難的過程，坐起、抬腿、弓腿，看似簡單的動作，在復康訓練中卻變得難如登天，媽媽見女兒難受，叫她放棄，年紀小小的小曈卻不言棄，稱：

我只是現在腳站不了，只是現在腳沒有力氣而已，絕對能站起來的，我不可能說一輩子站不起來。

媽媽稱，從女兒出事的那一天開始，她從來就沒有說過放棄這兩個字，

每天做康復下來，不管再怎麽累，會用哭得方式去發洩，但是她從來沒有說過我要放棄。

女兒不放棄，作為父母就更加不會放棄，媽媽憶述，印象最深刻的是女兒站起來的那一刻，從出事到站起來才一個多月，整家人都是非常激動。

在父母幫助和鼓勵下，小曈慢慢適應了每天6小時的康復訓練，從女兒能邁步走，到現在3來，能小跑起來，還能騎單車，媽媽說，

她真的不是靠運氣，一個很簡單的動作，我們正常人可能覺得很容易，但對她來說，真的付出很多。

雖然很多人看到都會覺得很心疼，但站在父母角度，這關係到女兒一輩子。有的時候不得不狠心下來，帶她去做康復。媽媽感恩：

就算恢復不到正常人的狀態，但是我已經和知足了。她這一路走過來，是汗水和淚水積累起來。

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責任編輯︰王明芳