【消費券優惠】一田購物或買禮券滿1000元　可換領110元超市現金優惠券

▲ 一田百貨提出消費券優惠。（一田百貨FB）

2023年第一階段消費券已於上周日（4月16日）發放，一田百貨由即日起至 4 月 23 日，推出消費券提案，精選 30 款貨品，齊集廚具電器、化妝美肌、童嬰用品等低至 4 折，齊齊買得其所，慳得更多！

由即日至 5 月 14 日，單一發票購買一田現金禮券或百貨貨品滿HK$1,000，即可換領 $110 超市現金優惠券，數量有限，送完即止！

一田百貨接受 6 大電子錢包，包括 AlipayHK、BoC Pay、八達通、PayMe、Tap&Go 拍住賞及 WeChatPay(HK)。

▼ 點擊圖片放大 +5 +4

記者：王嵐