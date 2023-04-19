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【消費券優惠】一田購物或買禮券滿1000元　可換領110元超市現金優惠券

休閒消費 09:22 2023/04/19

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熱門 法言人 超市大搜查 蔡天鳳 Hello Hong Kong 30＋減肥 兒童疫苗 口罩令 李啟言

一田百貨提出消費券優惠。（一田百貨FB）

2023年第一階段消費券已於上周日（4月16日）發放，一田百貨由即日起至 4 月 23 日，推出消費券提案，精選 30 款貨品，齊集廚具電器、化妝美肌、童嬰用品等低至 4 折，齊齊買得其所，慳得更多！

由即日至 5 月 14 日，單一發票購買一田現金禮券或百貨貨品滿HK$1,000，即可換領 $110 超市現金優惠券，數量有限，送完即止！

一田百貨接受 6 大電子錢包，包括 AlipayHK、BoC Pay、八達通、PayMe、Tap&Go 拍住賞及 WeChatPay(HK)。

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記者：王嵐

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