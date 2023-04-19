【消費券優惠】一田購物或買禮券滿1000元 可換領110元超市現金優惠券 休閒消費 09:22 2023/04/19 分享： 分享： 熱門 法言人 超市大搜查 蔡天鳳 Hello Hong Kong 30＋減肥 兒童疫苗 口罩令 李啟言 ▲ 一田百貨提出消費券優惠。（一田百貨FB） 2023年第一階段消費券已於上周日（4月16日）發放，一田百貨由即日起至 4 月 23 日，推出消費券提案，精選 30 款貨品，齊集廚具電器、化妝美肌、童嬰用品等低至 4 折，齊齊買得其所，慳得更多！ 由即日至 5 月 14 日，單一發票購買一田現金禮券或百貨貨品滿HK$1,000，即可換領 $110 超市現金優惠券，數量有限，送完即止！ 一田百貨接受 6 大電子錢包，包括 AlipayHK、BoC Pay、八達通、PayMe、Tap&Go 拍住賞及 WeChatPay(HK)。 ▼點擊圖片放大 +5 +4 記者：王嵐 相關文章 【消費券2023】百佳惠康city'super消費券優惠 買禮券滿額即送現金優惠券 13:06 2023/04/11 【消費券2023】百佳惠康city'super消費券優惠 買禮券滿額即送現金優惠券 【消費券2023】豐澤蘇寧友和電器幫消費券優惠 最平1折起買電器【內附連結】 12:04 2023/04/12 【消費券2023】豐澤蘇寧友和電器幫消費券優惠 最平1折起買電器【內附連結】 【消費券2023】Klook 電子消費券優惠 一連10日送$500優惠碼【內附連結】 12:01 2023/04/13 【消費券2023】Klook 電子消費券優惠 一連10日送$500優惠碼【內附連結】 你可能感興趣 【消費券2023】百佳惠康city'super消費券優惠 買禮券滿額即送現金優惠券 13:06 2023/04/11 【消費券2023】百佳惠康city'super消費券優惠 買禮券滿額即送現金優惠券 【消費券2023】豐澤蘇寧友和電器幫消費券優惠 最平1折起買電器【內附連結】 12:04 2023/04/12 【消費券2023】豐澤蘇寧友和電器幫消費券優惠 最平1折起買電器【內附連結】 【消費券2023】Klook 電子消費券優惠 一連10日送$500優惠碼【內附連結】 12:01 2023/04/13 【消費券2023】Klook 電子消費券優惠 一連10日送$500優惠碼【內附連結】 電子消費券 一田 家電 超市 著數優惠