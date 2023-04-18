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【急診室輪候】廣華醫院有病人輪候診症逾10個鐘　有病人憂病情在等候中惡化

社會 18:08 2023/04/18

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熱門 法言人 超市大搜查 蔡天鳳 Hello Hong Kong 30＋減肥 兒童疫苗 口罩令 李啟言

大部分病人稱輪候診症時間已超過10小時。（黃偉傑攝）

醫管局指急症室求診人數持續高企，今日（18日）下午6時許，東區醫院輪候時間超過8個鐘，三間公立醫院輪候時間超過6個鐘，廣華醫院大部分病人稱已輪候超過10小時。

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受流感影響，醫院求診市民數目增加。今日傍晚旺角廣華醫院排滿輪候診症的病人，大部分病人表示已等候超過十小時。

任職酒樓業的李小姐陪同朋友看症，指自己過往因小病曾到廣華醫院輪候需要等待十數小時，發現醫院人手十分不足，希望院方可以解決人手問題，不要讓診症人士等太長時間，因在病中等候亦會令病情惡化。

張婆婆由沙田到廣華醫院輪候，今早8時至下午5時仍未輪候到睇醫生，因留意到新聞昨日東區醫院有病人因輪候過長時間失救致死，因太疲累及擔心，自己不欲步不幸者後塵，所以決定通知院方放棄診症，而護士只告訴張婆婆可找私家醫生及小心回家。婆婆感覺院方好像無能為力應付太多病人。

家庭主婦黃女士指，由今早11時至下午5時輪候診症仍未排到，留意到新聞有病者因輪候過長時間失救致死十分擔心，曾經考慮放棄輪候，但明白到因流感高峰期所需輪候時間會稍為增長，所以自己亦體諒香港醫護已經做得十分之好，但希望院方可以安排更多人手幫助病者。

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記者：黃偉傑

流感 旺角 醫生 廣華醫院 東區醫院 沙田 公立醫院

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