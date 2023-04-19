【狐臭】新聘外傭有狐臭及脚臭問題 港媽難以忍受： 講出來驚傷她自尊心

▲ 臭狐可以如何解決？

夏天即將來臨，汗流浹背很容易會有臭狐及脚臭。有僱主在社交網站發帖，指新聘請的外傭姐姐有臭狐及脚臭問題，擔心直接說出問題會傷害姐姐的自尊心，並强調自己不介意購買產品給姐姐解決問題。究竟臭狐及脚臭問題可以如何解決呢？

帖子引起不少港媽參與討論，有人指自己的姐姐初抵埗時有相同問題，但過幾個月後氣味開始變淡，估計是飲食問題導致；也有人指，自己購買鹽皂給姐姐洗澡也解決問題。

不過，醫學生，臭狐是如何形成?有又何解決的方法？

臭狐是如何形成的？

皮膚科專科醫生胡惠福指出，臭狐是由於腋下的大汗腺分泌的汗水而造成，汗水中的蛋白質和脂肪，會被腋下細菌分解成味道較濃的阿摩尼亞或脂肪酸，因而形成臭狐，主要集中在腋下、胸部、下陰及大腿的大汗腺部位。

胡醫生指，臭狐的出現無分季節，雖然夏天汗水較多，會令臭狐較濃烈，但冬天也可以有臭狐。臭狐與家族遺傳有關，部分人士由於大汗腺過度發達，或食用過多大蒜、咖喱等味道濃烈的食物所致。此外，臭狐一般於青春期開始出現，賀爾蒙變化會令油脂腺及汗腺分泌旺盛而導致臭狐。

臭狐如何解決？

如果臭狐困擾日常生活，胡醫生指，患者可先考慮長期使用止汗劑抑制汗液排出，但這只屬暫時性方法，成效有限。若止汗劑效果不理想，其他治療方法包括：自來水電解止汗法、注射肉毒桿菌毒素、手術切除汗腺或微波止汗等。

臭狐患者宜避免進食味道濃烈的食物，也可考慮脫去腋毛。宜每天洗澡，保持腋下乾爽，以減少腋下細菌的數量。平日應穿着鬆身吸汗的衣物，並且勤於更換。