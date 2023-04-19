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【萬元波鞋】許冠傑+梁朝偉潮著近萬元波鞋　暗黑代表Rick Owens波鞋成明星至愛

休閒消費 14:45 2023/04/19

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暗黑代表設計師Rick Owens的波鞋售近萬元成明星至愛，許冠傑同梁朝偉都捧場，果然不同凡響。

歌手許冠傑演唱會剛剛曲終人散，而演員梁朝偉早前亦獲得威尼斯影展奪終身成就獎，兩人風馬牛不相及，但原來他倆在穿衣環節上有共通點，就是都愛穿上暗黑代表Rick Owens的Ramones球鞋。

對於不少人來說Rick Owens的服裝走偏峰路線是不爭的事實，但不要小覷這個風格以暗黑見稱的前衛品牌，單是2017年收入就超過1.2億美元，當中品牌的以球鞋就是其中一個最暢銷的項目。

對於設計球鞋，Rick Owens曾經多次在訪問中表示沒有多大的興趣，唯一叫他動手的原因就是市面上球鞋的設計都叫他失望，於是不得不動手來製造自己一對會穿上的球鞋。

許冠傑在演唱會上穿上Rick Owens的Ramones球鞋。（圖片thestayup ig）

於是他在2006年推出一對名為GEOBASKET的高筒球鞋，雖然設計與Nike的Air Force 1有點雷同，但瞬間掀起搶購潮，而當時Rick Owens亦破了一個紀錄，就是他仍第一位將球鞋的定價超過萬元以上的designer label，當時叫人感到匪夷所思，但現在不少高級時裝品牌的球鞋比他索價更高的多的是。

至於許冠傑和梁朝偉穿上的是Ramones型號球鞋，是GEOBASKET鞋款的延續，比後者來得更是易穿，更貼近普羅大眾市場。

梁朝偉穿上Rick Owens的Ramones球鞋。（圖片tonyleung_official ig）

不過一對Ramone售價可不便宜，高筒版本接近一萬大元﹗低筒版亦要7,000多元，但這個價錢對於「歌神」許冠傑和影帝梁朝偉來說當然問題不大。

產品查詢：2285 9061

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記者：何偉雄

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