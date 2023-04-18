【優才計劃】經優才計劃居港5年感後悔 內地女子力數香港不是樣樣貴

▲ 有內地女生透過「優才計劃」來港居住5年多，感到後悔。

「優秀人才入境計劃」旨在吸引世界各地高技術人才或優才來港定居，以提升香港的國際競爭力！自稱「優才」的内地女生在小紅書帳戶發帖，坦言「移居香港，我後悔了嗎？」，更力數居港3個不是，直斥租金費、交通費，休閒玩樂收費都比內地貴，遭網民笑她回大灣區發展，那邊前途無量。

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該名自稱「成功申請香港優才的資深人士」蕾小姐，在其小紅書的帳戶「蕾小姐的話」，不時發帖分享申請優才計劃的過程及心得，更以自身經歷去解答網民們的疑問。她表示自己曾於美資公司工作，之後成功申請優才計劃，至今在港已經生活5年多。

她以「移民香港，我後悔了嗎？」為題發帖，以自己的個人經驗力數香港跟內地生活文化差異令她感到移港後悔。她不滿香港樣樣都比內地貴，不論租金、交通費，甚至休閒玩樂收費，

香港的房子太小，一個studio30平方，就要14-16k港幣一個月；內地一線城市的市中心，同等條件的房子，租金最多8k。

除了樓價貴外，她驚訝表示，交通也非便宜，隨便乘坐巴士最便宜也要6元，「過海」的話也要10多元；內地一線城市只需2-5元，香港交通費已比內地高近1倍，停車場費動輒都要幾百，內地就幾十元。此外，她更指健身室及健身教練也是高消費，相對內地的私人教練卻便宜得多，

私人教練更是$600起步，團體班也得$200多一節；內地一線的私人教練大概是300-400元，團體班上一節也就幾十吧。美容按摩及卡拉ok，一次300起，內地同等環境下，也就100多吧。

貼文一出，上傳不久引來不少網民批評，「看得出後悔的地方主要是因為沒錢」、「你收入不說比內地高」、「不要再拿一個地方的某一方面跟另一個地方比較」、「拿一個地方的弱點跟其他比那當然怎麼都是輸」、「別把國內想得太便宜。」，有網民更建議她應該回大灣區發展，那邊前途無量。

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責任編輯︰王明芳