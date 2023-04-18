【米埔三漿水母】本港米埔首次發現原生箱形水母新物種　反映地區生物多樣性豐富

▲ 浸大團隊於米埔自然保護區範圍，發現箱形水母新物種，並命名為「米埔三漿水母」。（左一）海洋公園助理動物護理專員張雅靜、（左二）海洋公園總館長黃永康、（左三）浸大生物系教授邱建文、（右二）英國曼徹斯特大學畢業生徐瀚賢、（右一）世界自然基金會香港分會經理（濕地研究）柯嘉敏。（梁偉榮攝）

浸大團隊於連接後海灣的米埔自然保護區範圍，發現箱形水母新物種，並命名為「米埔三漿水母」。該物種有別於一般水母，生長於水溫暖和的鹹淡水交界，而觸手基部猶如船槳，導致他們游泳速度快，同時傘下水管較多分支；是次首次在中國水域發現新物種水母，反映米埔的生物多樣性豐富，有必要備受保護。海洋公園未來有機會於水母館，向公眾展出該種水母。

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最新發現的「米埔三槳水母」屬於三獎水母科，令該物種全球數目增至4個。他們的身體呈正方形及透明，平均體寬 1.5 厘米，成體會比現時大2至3倍；身體有4隻角 ，每隻角均連接3條長逾10厘米的觸手，用作捕食水體中細小的浮游甲殼類動物。帶領研究團隊的浸大生物系教授邱建文指，觸手基部各有1個扁平的槳狀結構，猶如船槳，令箱形水母收縮身體時產生強大推力，因而游得比其他水母快；而且，傘面下端向內延伸形成的假緣膜內，有通入傘狀體内的水管，當中有多條分支，與同屬的其他物種不同。

世界自然基金會香港分會經理柯嘉敏指，於2020年5月，最先在保護區內的鹹淡水基圍蝦塘發現逾300隻水母聚集，但發現未能與基因庫內相關物種進行配對，於是研究團隊分析該水母的特徵及基因排序，確立出現新物種。海洋公園助理動物護理專員張雅靜表示，只能透過參考文獻，嘗試找出最為適合飼養該水母的環境，其後發現該水母需要生長於鹽度為17（ppt）的鹹淡水水域，遠低於普遍水母所需的33（ppt），亦需要生長於水溫稍高的環境，界乎26至27度。

「米埔三槳水母」與其他箱形水母一樣，擁有24隻眼睛，並平均地分為4組。其傘狀體的四邊各有1個感覺棒，是負責感知的凹糟，内有6隻眼睛，其中2隻有晶狀體，用來成像，其餘4隻眼睛只可以感光。海洋公園助理動物護理專員張雅靜亦指，該種水母擁有刺細胞，故帶有刺激性，若市民觸及，可能會有過敏反應或中毒 ，因此應小心避免。

高峰期（2020年）時，柯嘉敏預計，塘內有逾300至400隻「米埔三槳水母」，但翌年已急降至僅數十隻。就數量大幅減少，她反指應探討「為何第一年的數量那麼多」，未有正面回應發展北區都會區會否影響該種水母生存，並強調需視乎水母的分布，稱現時只在保護區內發現，未知連接後海灣的部分會否同樣發現水母。邱建文亦補充，是次發現正正反映米埔的生物多樣性豐富，有必要保護所有物種，不只是水母。

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記者：梁凱婷