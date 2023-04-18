【傑出運動員】得獎名單出爐　張家朗何詩蓓獲星中之星傑出運動員

▲ 國泰2022年度香港傑出運動員選舉，張家朗、何詩蓓獲星中之星。陳國峰攝

「國泰2022年度香港傑出運動員選舉」頒獎典禮今（18日）舉行。星中之星香港傑出男、女運動員再由奧運金牌得主、香港劍神張家朗張家朗及香港女飛魚何詩蓓奪得。

▼ 點擊圖片放大 +3 +2

張家朗說：「很開心再次奪獎，希望各運動員在杭州亞運繼續努力為香港爭光，拿好成績。」他同時感謝教練給予空間及陪伴其成長，希望能再一起努力爭奪佳績。

何詩蓓就感謝教練、隊友及家人一路的支持，同時感謝物理治療師及按摩師在自己去年初有傷無法比賽、訓練上有很多阻滯時，每日的照料。她說：「香港有很多出色的青少年泳手，他們很努力，在本地及國際賽都取得很好的成績，希望運動員繼續努力為港爭光。」

▼ 點擊圖片放大 +4 +3

傑出男女子運動員得獎者除了有常客張家朗、何詩蓓、桌球運動員吳安儀、劍擊運動員江旻憓、空手道劉慕裳外，亦包括首次獲獎的武術運動員何証騫、網球黃澤林、桌球張家瑋及硬地滾球何宛淇等。

得獎名單：

星中之星香港傑出男運動員：張家朗

星中之星香港傑出女運動員：何詩蓓

香港傑出男運動員：張家朗（劍擊）、何証騫（武術）、張家瑋(桌球)、黃澤林（網球）、朱文佳（傷殘人士羽毛球）

香港傑出女運動員：何詩蓓（游泳）、江旻憓（劍擊）、吳安儀（桌球）、何宛淇（硬地滾球）、劉慕裳（空手道）

香港最佳運動組合：香港女子重劍代表隊、香港智障人士體育協會香港乒乓球女子雙打、香港女子壁球隊

香港最佳運動隊伍：香港男子七人欖球代表隊

▼ 點擊圖片放大 +3 +2

記者 黃小冰