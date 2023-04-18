【法言人】蔣祖曼穿高踭鞋跑到腳痛　容天佑起飛腳大騷好身手

由馬國明、林夏薇、張頴康、黃嘉樂、丁子朗、何依婷等參演的TVB劇《法言人》，在昨晚（4月17日）播出的第6集提到馬瑋雄（大雄）遇上「釘官」，二人首次在庭上碰面即大失水準。

張頴康英雄救美

第六集講到女主角之一的蔣祖曼（Joman）出場，飾演區域法院法官「翁官」（Hazel／「釘官」）的她，遇上劇中飾演大雄（張頴康（康仔）飾）名副其實是一名「緊張大狀」。

昨晚二人庭上首度碰頭，馬大狀因信心問題大失水準，不但陳詞時講到「甩甩咳咳」，更驚到狂咳，翁官對其留下極差印象。

▲ 蔣祖曼於劇集《法言人》飾演「釘官」。

雖然第一印象觸礁，但據知今晚大雄將上演英雄救美，令Hazel對其漸生情愫，二人之後更有不少含蓄又甜蜜的互動。每次演出都能贏取一定正評的康仔，獲大讚咬字清晰。

他花了不少功夫在對白上，單是背熟台辭就花了一個月時間，更實行「晚間自閉」：「嗰陣每晚食完飯就匿喺架車度係咁背，我覺得要背到好熟先演到個感覺。今次個角色仲有前期同後期嘅分別，大家睇落去就知道。」

康仔續指，另一難度是如何演繹一個緊張但又不失有腦的大狀：「佢係大律師，所以就算演緊張狀態，都唔可以演到好蠢咁。」

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▲ Hazel與大雄將會有感情戲。

Joeman跟康仔對戲要做好表情管理

康仔與Joman這對「翁雄」CP，早於劇集開播前已成功入屋，期待指數極高，Joman透露原來二人早於15年前拍攝電影《圍城》結緣。今次再度攜手合作，Joman笑指對方變得更開朗風騷，又獲馬明問候「對住張頴康辛唔辛苦」。

她並指：「今晚一集會有場拖手過馬路嘅重點場口，我同佢係凌晨拍嘅，劇組要慢鏡拍，所以唔可以跑得太快驚Out focus。」

Joman續指：「嗰晚著住高踭鞋跑咗好多次，隻腳跑到好痛，又要Keep住好甜蜜咁，但其實我一見到佢個樣我就想笑，但又要控制住自己嘅表情，對住佢真係好難做到好認真嘅感情戲。但我哋拍得好開心，好似聚舊咁。」她又稱為做好釘官，特意向經常出入法庭的好友請教。

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容天佑自小拉筋

另外值得關注的則是丁子朗（丁丁）飾演的見習律師Hogan及容天佑飾演的見習師爺Tony仔。Tony仔在上周五（4月14日）一出場憑青靚白淨的外表以及好身手成功受到關注。

昨晚Tony仔為教訓飾演躁狂男的楊證樺，一朝「逆天」跳躍起飛腳有姿勢有實際，獲網民大讚有型有款，更笑言天佑可考慮加入POTT（隱形戰隊）。

談到「起飛腳」秘訣，天佑說：「因為我4歲已開始學跆拳道，由嗰時開始，朝早起身同每晚瞓覺前都會拉筋，keep住啲筋唔好硬，所以就算有踢腿動作，都可以keep到隻腳直。」

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丁子朗向前輩學習講

丁丁昨晚則大獻口才及腦力，與Tony仔及田佑家律師（林夏薇飾）研究案情期間，在20秒內一口氣流利地講出一大堆離婚需要填補的表格以及相關程序。

事後他笑指自己背對白不算最辛苦的一位，指幸好有機會先向兩位前輩馬明及張頴康偷師：「因為係拍法庭戲先到office戲，拍法庭戲時我就係咁睇住馬明同張頴康點講對白，然後自己慢慢學同吸收，有前輩咁樣帶住都幾好。」

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