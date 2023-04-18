【ChatGPT】孫仔透過AI「復活」已故嫲嫲　容貌聲線超逼真︰叫你爸別再喝酒

▲ 孫仔透過多種AI技術包括ChatGPT，成功「復活」已故嫲嫲。（影片截圖）

自人工智能（AI）聊天機械人ChatGPT推出以來，就引起全球極大關注，這種嶄新的ChatGPT聊天機械人可以回應各式各樣的問題，甚至寫文章。有內地網民透過不同AI技術重現已故的嫲嫲，其容貌、聲音、說話習慣都像真人一樣，彷彿嫲嫲「復活」人世。

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一名內地網民在影片平台Bilibili上載一條影片，示範自己如何運用多種AI工具，成功重現嫲嫲的容貌、聲音及說話習慣，且兩嫲孫能順利「對話」。該名網民解釋，他先準備多張嫲嫲的清晰照片、聲音音訊檔案，再輸入其成長背景、個性和說話肢體習慣等數據資訊等，接著透過midjourney的AI繪圖網站，把照片轉檔為AI可識別的動畫影像。

對答有個性︰不要再喝酒

至於嫲嫲的聲音檔案，網民先透過音訊編輯軟體調整降噪，讓語句聽起來更清楚，並透過剪接，把聲音檔案切割成約3至15秒的短句，讓虛擬嫲嫲在對談時可以更靈活呈現。而他與嫲嫲的對話內容，則透過嶄新的ChatGPT學習嫲嫲的語言習慣，透過輸入嫲嫲的背景資料、性格、經歷與生活習慣等，讓ChatGPT扮演嫲嫲的角色對答。

最後他再使用D-ID的網站，並上載剛才的圖片、文字與聲音檔，就可以順利讓嫲嫲「復活」了。網民表示，嫲嫲生前講湖北話，AI都能把湖北話呈現，且容貌都與嫲嫲生前極為相似，連對答時都能展現個性，例如撈叨他的父親不要喝酒，若要喝酒也要節制等，很有熟悉感。

盼珍惜眼前人

網民解釋今次的製作是試驗性質，主要想表達珍惜生命，珍惜眼前人，多與親人交流和互動。今年1月時，網民的84歲嫲嫲因感染新冠病毒重症過身，「其實我看上面的2分鐘對話，心裏還是很難受，因為我從小就由嫲嫲帶大的，感情很深。」他認為透過AI技術讓已故親人再次「復活」，預示未來AI技術的應用將會更加廣泛，也讓大家更加珍惜與親人相處的每一分每一秒。

不過有部分網民認為，對於親人過身，人們總會懷著極大傷痛和思念，在與AI生成的影像互動和交談時，如何保持客觀定心態和穩定情緒，也是過程中相當重要的課題。

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責任編輯︰王明芳