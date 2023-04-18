【入稟追租】被指黃埔花園分店欠租　阿布泰遭入稟逾43萬

▲ 阿布泰黃埔花園分店被指拖欠租等費用逾43萬，遭業主入稟追討。資料圖片

阿布泰國生活百貨位於黃埔花園分店，日前遭業主入稟區域法院，指涉拖欠租金，遂向阿布泰公司及擔保人追討欠租及雜費等，共涉逾43.1萬元。

原告是Palliser Investments Limited；答辯人為阿布泰（香港）有限公司及彭廣榮。

入稟狀指，原告為黃埔花園第11期G9及10號舖業主，原告與答辯人公司，簽訂維期2年的租賃協議，租期為2022年5月1日至2024年4月30日，首年月租為26.8萬元，第2年月租則為28.5萬元，另須支付管理費及差餉等費用，次答辯人為擔保人。

入稟狀續指，答辯人未有支付2023年3月份部份租金及4月份租金，連同4月份管理費差及差餉等費用，共涉逾43.1萬元，原告遂入稟向答辯人追討有關款項，並須就違反租約作出賠償，兼須支付利息和訟費。

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記者：林育慧