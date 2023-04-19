【旅遊2023】11款最值得入手日本藥妝　暴曬後急救Mask+主婦手膠布+人氣彩妝

▲ YouTuber 兼美妝達人阿花推介必買藥妝。

通關後，不少人都即刻買機票「回鄉」大玩特玩，瘋狂血拼。不過事隔幾年再去日本，又不知道哪一隻藥妝值得入手的話，YouTuber 兼美妝達人阿花就有「新鮮滾熱辣」的好物推介!大家要快點Mark低，遊日時大量入貨!

最新影片推介

▲ YouTuber阿花在個人Youtube頻道分享日本之旅戰利品。(圖片來源:A H F A M A K E U P Youtube影片截圖)

本身是化妝達人的阿花經常在個人頻道分享自己扮靚、購物心得，適逢剛從日本回來，她就拍片分享自己的戰利品，當中包括名牌小物、手袋、衣服及最多女生關心—平價高質藥妝，實行燒著大家齊齊購物!

藥妝

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1) 花王KAO MegRhythm蒸氣溫熱眼罩

▲ 花王KAO MegRhythm蒸氣溫熱眼罩，可紓緩眼睛、肩頸及腰部疲勞，有助甜夢安睡。(圖片來源花王KAO官網)

曾榮獲日本最優秀製品獎的眼罩，深受當地人喜愛之餘，亦被外國人視為必買手信之一。雖然肉眼看不見蒸氣，但溫熱效果可紓緩眼睛、肩頸及腰部疲勞，有助甜夢安睡。

蒸氣溫熱眼罩設有8種香味，阿花今次就入手洋甘菊花香味。不過她笑指，味道好像放在衣櫃內的防蟲香包味，感覺不太良好。她更坦言在失眠時敷眼的確有助放鬆、舒緩疲勞，但不至於秒速入睡。

2) 小林製藥KOBAYASHI 舒眠溫熱蒸氣耳塞

▲ 小林製藥KOBAYASHI 舒眠溫熱蒸氣耳塞 。(圖片來源:A H F A M A K E U P Youtube影片截圖)

一盒有5組(10個) 發熱體、1組耳塞(2個, 含兩種尺寸) 。設有隔音功能的耳塞可安全並持續地發熱約20分鐘，令耳朵感到溫熱舒適，有助放鬆頭部神經，是失眠人士救星。

阿花表示自己第一次入手，而使用方法十分簡單，只需將發熱件放入耳塞套中，戴上耳塞即可。她笑指，當老公打鼻鼾時，她就會戴上耳塞隔音，不過長時間使用會感到痛。而對於容易入睡的人，作用就不太大。

3) Curél豐盈泡沫潔面乳

相信大家對這個牌子不會感到陌生，Curél潔面乳可徹底潔淨汗水及油脂污垢，保護肌膚內「細胞間脂質Ceramide」，提升肌膚自我防禦能力、紓緩肌膚乾燥及減少肌膚敏感。

阿花表示潔面乳很適合濕疹敏感肌使用，加上在日本買較便宜，所以每一次去都會補貨，而今次就入手豐盈泡沫潔面乳。

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4) VT CICA 老虎日常舒緩面膜

▲ VT CICA 老虎日常舒緩面膜。(圖片來源: www.hktvmall.com)

一盒有30片，抽取式面膜十分方便。主要成份為積雪草及玻尿酸，有助鎮靜肌膚及加強保濕，特別適合皮膚曬傷或急性期發紅時使用，只需10至15分鐘即可快速修護。

阿花指這款Day Mask是必買回購好物，原因是直接抽出就可以敷面。另外，保濕度高，可以媲美很多品牌的包裝面膜。雖然精華質地較水感，但保濕舒緩效果真的值得一讚，「勤力D每日敷佢果排，皮膚真係Very Good」。

5) EVE A錠EX止痛藥

去日本藥妝店，必掃藥品之一。主要針對疼痛、發燒等症狀，粉紅色盒包裝內有40粒藥丸，有指比白盒更強效，更快針對痛症及經期痛。阿花指本身自己想買金色Quick DX配方，可惜售罄，她只可入手經痛配方。

6) NICHIBAN日絆彈性OK繃

▲ 阿花大推 NICHIBAN日絆彈性OK繃。(圖片來源:A H F A M A K E U P Youtube影片截圖)

一盒有10片，手指專用的藥水膠布呈T字形，能完美包裹指頭，而且不易脫落。阿花推介主婦手、甩皮人士及手指經常需要接觸水的人士，必備這款防水膠布。

7) 樹之惠-日本天然樹液排毒足貼

1盒30片，設有5款選擇。每天睡前貼於足底，精華在足底反射區滲透後進行排毒，促進身體循環，達到美容、排毒及助眠等功效，加速新陳代謝。

阿花笑言雖然用後感是「痴笠笠」，不過年齡增長，加上天氣潮濕，容易感到疲勞、腰酸背痛，所以決定入手。

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化妝品

8) &be美妝蛋

▲ &be美妝蛋。(圖片來源:hkflashpoint.com)

CP值高，近年深受化妝界追捧。美妝蛋可用於塗抹液體底霜、防曬霜、遮瑕膏及高光粉，亦可以用於精細區域如鼻褶和眼周，十分方便。

阿花表示今次回購兩粒美妝蛋，並大讚質地軟綿、具彈性又舒服，可以媲美紅遍全球的「beautyblender美妝蛋」，不過價格更親民。

9) &be妝前隔離乳

被LDK雜誌評為A級的隔離乳，具有紫外線防護SPF50+ PA++++，可以有化妝底霜、防曬霜和保濕精華的效果，而且不顯毛孔、容易推開，令妝容更貼服。

阿花大讚妝前隔離乳質地水潤，帶有光澤感，提亮膚色。不過，潤澤度太高，未必適合夏天使用。

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10) &be四色眼影盤

▲ 顯色度好高。(圖片來源:A H F A M A K E U P Youtube影片截圖)

人氣極高的皇牌四色眼影盤，質地絲滑貼服，比普遍日系眼影顯色。4色非常實用，可強調深邃感，即使單擦、疊擦都十分百搭易襯。

阿花大讚即時試色效果極佳，大地色眼影實用又顯色，完全不會飛粉。另外，眼影盤附送兩支迷你眼影掃及鏡子，方便外出補妝。

11) RIRIMEW 四色眼影盤

品牌由前AKB48成員指原莉乃創立，眼影盤粉質滋潤，不易飛粉，輕易打造明亮柔和的雙眸。

阿花指眼影盤包裝走日系優雅風，感覺高級。由於wish list上 #01 Orange Almond色號售罄，所以轉為入手#04 Innocent Peach。相比&be眼影盤，RIRIMEW的質地及顯色度較遜色，不過同樣附上迷你眼影掃及鏡子，方便攜帶。

*影片獲阿花授權。

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責任編緝：張懿慧