【急診室迫爆】公院急症室醫生：每日至少300名病人求醫 　聯合需重開新冠病房防交叉感染

本港進入流感高峰期，加上新冠病人數目近期回升，公立醫院急症室負荷增加，東區醫院的輪候時間需要8小時，北區醫院及廣華醫院亦要最少等6小時。

醫學會會董、公立醫院急症室醫生李福基向TOPick表示，近期新冠及流感病人數目呈上升趨勢，不少市民假期後外遊回港，均到急症室求診。以他服務的九龍西聯網一間醫院為例，每日就需要服務300名病人，預料未來幾個星期急症室服務會「幾難捱」。

李福基表示，除了急症室情況嚴峻外，病人輪候上病房亦需較長時間，有病人晚上10時左右求診，需要翌日下午4時才可留醫。他亦指，有同僚表示，聯合醫院內科病房因為病人眾多，為避免新冠及流感的病人交叉感染，已需要重開新冠病房。

對於東區醫院，一名患有長期病患的女病人，於急症室輪候期間死亡。李福基指，不確實了解該病人的情況。他續指，急症室會優先處理危急個案，例如氣促、心口痛、有中風病史，以及院舍或求診前外遊的個案。

不過他坦言，即使醫護盡力為病人分流，但亦難避免有「漏網之魚」，當中他就曾遇過有長者身體指標大致正常，但驗血報告發現心血管堵塞，需要深切治療部醫生前來協助治療。

李福基指，一般而言病人如需要入院，醫護都會定時為病人量度身體指標。不過部分非緊急病人未決定是否入院，情況就較為「尷尬」，往往單是等檢查報告，就需要4-5小時。他呼籲，病人如沒有緊急情況，只希望接受檢查，應到私家診所或家庭醫學轉科診所求醫。

急症室輪候時間及病人心聲，請按這裡。

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記者：陳展棋











