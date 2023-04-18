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【官員民望】民研︰三司評分無顯著變化　鄧炳強、曾國衞支持率淨值大跌　

政治 19:12 2023/04/18

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熱門 法言人 超市大搜查 蔡天鳳 Hello Hong Kong 30＋減肥 兒童疫苗 口罩令 李啟言

調查結果顯示，三位司長評分無顯著變化。（資料圖片）

香港民意研究所發表司局長民望調查，結果顯示，三位司長的評分和支持度淨值，與三個月前相比沒顯著變化，其中，財政司司長陳茂波續領先，獲55.5分，民望淨值為正29個百分點，屬唯一一位「表現成功」（民研標準）的司局長。沒有官員屬於「表現失敗」或「表現拙劣」。

三位司長中，政務司司長陳國基的支持度評分為 45.3 分，民望淨值為正 7 個百分點。財政司司長陳茂波的支持度評分為 55.5 分，民望淨值為正 29 個百分點。律政司司長林定國的支持度評分為 43.4 分，民望淨值為正 3 個百分點。三名司長的評分和支持度淨值與三個月前相比皆沒有顯著變化。

局長方面，排名最高的是公務員事務局局長楊何蓓茵，最低的則是教育局局長蔡若蓮。另外，十五名局長中，只有蔡若蓮的民望淨值為負數。對比半年前，鄧炳強和曾國衞的支持率淨值錄得大幅度及顯著下跌。其中，鄧炳強支持率淨值大幅下降18%。而曾國衞的支持率淨值率下跌16%。

香港民研於3月6日至20日，由真實訪問員以隨機抽樣電話訪問方式，成功訪問了 1,026 名18歲或以上的香港居民。

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責任編輯：趙居逸

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