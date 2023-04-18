【DSE惡劣天氣應變】文憑試開考日料有驟雨及雷暴　紅雨也未必延期開考

▲ 文憑試筆試即將於周五（21日）開考，由英文科打頭陣。（資料圖片）

文憑試筆試即將於周五（21日）開考，由英文科打頭陣，直至下周四（27日）完成所有核心科目考核。按天文台預測連續多個考試日均有雨，周五開考日更會有驟雨及雷暴，但按考評局指引，即使學校因熱帶氣旋或暴雨警告而停課，考試未必會延期舉行，故考生出門前要注意天文台及考評局公布。

文憑試筆試先舉行4科核心科目考核，包括本周五、六（21、22日）考核英文科，下周一至四（24至27日）先後進行數學科、中文科，以及最後一屆通識科考試。

天文台預測，明日（19日）起至下周四連續9天均有雨，指現時位於華中的低壓槽會逐漸移近華南沿岸，並在未來兩三日為該區帶來驟雨及狂風雷暴，但隨著低壓槽減弱，本周末至下周初廣東沿岸驟雨減少，天色料稍為好轉，並預料一股東北季候風會在下周中期影響廣東沿岸。

根據考評局考試通告，若天文台在考試前已發出3號熱帶氣旋警告信號或黃色暴雨警告，所有公開考試將照常舉行；若發出紅色暴雨警告，公開試一般會照常舉行，考評局亦不會另作公布，但所有試場開考時間應順延15分鐘，如個別試場有需要可再額外押後15分鐘開考；倘考試前發出8 號或以上信號，或黑色暴雨警告，才會延期舉行。

若在考試進行中，發出熱帶氣旋警告信號或暴雨警告，各節考試一經開卷，除非試場主任認為情況危險，否則應繼續進行，並依照原定時間完卷； 如熱帶氣旋／暴雨警告在第一節考試進行中發出，考評局將經電台、電視台及考評局網頁，宣布有關第2節考試的安排。

HKETAPP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hketApp已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

記者：馮琪雅