【財爺訪京】陳茂波訪國資委　指香港歡迎央企及國企來港上市

▲ 陳茂波（右）與國務院國有資產監督管理委員會副主仼趙世堂（左）會面。（政府新聞處圖片）

正在訪京的財政司司長陳茂波，他今日分別到訪國務院國有資產監督管理委員會及人力資源和社會保障部。陳茂波指出，香港歡迎央企及國企充分利用香港的籌融資平台和專業服務，作為開拓及加強發展國際業務的據點，如把海外業務分拆在香港上市，發債、設立海外業務總部等；香港金融市場及服務可為內地退休保障金投資的資產配置作出積極貢獻。



上午，陳茂波到訪國務院國有資產監督管理委員會，與副主任趙世堂等會面，介紹香港經濟和社會的最新發展情況，同行的還有商務及經濟發展局局長丘應樺等。陳茂波表示，香港正更好結合「有為政府」和「高效市場」，致力吸引和匯聚優質企業和人才，以創科為抓手，以金融優勢為力量，全力貢獻國家的高質量發展，特別是高水平科技自立自強和雙循環經濟的發展。

▲ 陳茂波（左二）和丘應樺（左一）於北京與國務院國有資產監督管理委員會副主仼趙世堂（右一）會面。（政府新聞處圖片）



陳茂波指出，配合國家發展戰略和「一帶一路」倡議的持續推進，香港歡迎央企及國企充分利用香港的籌融資平台和專業服務，作為開拓及加強發展國際業務的據點，包括把海外業務分拆在香港上市，發債、設立海外業務總部、財資中心、專屬自保保險公司等。

下午，陳茂波與人力資源和社會保障部副部長李忠等交流內地與香港退休金制度的發展經驗，並介紹香港金融市場及服務可為內地退休保障金投資的資產配置作出積極貢獻。

▲ 陳茂波（左）與人力資源和社會保障部副部長李忠（右）會面。（政府新聞處圖片）





陳茂波隨後參觀一家網絡科技企業，介紹香港市場的優勢和最新的招商引資政策，鼓勵他們擴充在港業務。

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責任編輯：區綽彥