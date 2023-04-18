【失衡凶間之罪與殺】蔡浩然首拍電影被咬耳仔　劉俊謙懂現代舞拍動作戲易應付

▲ 蔡浩然（左）與劉俊謙在《失衡凶間之罪與殺》合作。

由許學文、陳翊恆、黃千殷3位導演分別執導3個犯罪故事《頭髮》、《貓劫》和《闇室》的《失衡凶間之罪與殺》，由林嘉欣、衛詩雅、劉俊謙、 蔡思韵、黃又南、朱栢康、朱鑑然、胡子彤、陳毅燊（ANSONBEAN）等主演。

當中，新人蔡浩然（Scott）在片中其中一個單元《闇室》演出，Scott首天開工便與男主角劉俊謙在旺角鬧市行人天橋上拍攝打鬥戲，上演一場埋身肉膊。

劇情講兩人因小誤會先則口角、繼而動武，劉俊謙一個飛身，從後撲上Scott身上，兩男扭作一團埋身肉搏，盛怒的劉俊謙，更發狂咬甩Scott的耳仔，令現場滿地鮮血。

看似簡單的幾個動作，但現場做足安全措施，除了在兩位演員身上戴上保護墊，地上亦準備軟墊，慎防兩人因過份投入拍攝跌倒在地上受傷。

Scott讚劉俊謙打得好睇

拍攝時適逢放學時間，圍觀人士眾多，兩位拍打戲新手，只顧專注地聽從動作指導輝哥教路，為免受傷，每個動作都會反覆地綵排，務求令效果更加逼真。

而劉俊謙說：「如果用真力大家都受傷，又唔好睇，所以我哋主要係力度和角度，感覺好似跳舞。我本身識少少現代舞，加上讀APA時學過Stage Fight（舞台打鬥動作），都掌握到。」



至於本身是舞者的Scott，對於拍打戲則有另一種感覺：「雖然我跳開舞，身手比較靈活，但拍打戲原來係另一回事，好彩動作指導輝哥和劉俊謙帶得好，點到即止。劉俊謙好多肌肉，打起上嚟啲動作好好睇。而家有好多血漿喺耳窿，好痕好熱，聽野又唔清楚，感覺好奇怪。」

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