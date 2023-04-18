【姜濤誕】4.30加碼2架「姜濤號」電車免費遊車河　科學園慈善步行日

▲ 姜濤香港後援會將邀請市民在4月30日免費乘坐電車，賀偶像姜濤生日。（姜濤香港後援會facebook相片）

4月30日是MIRROR人氣王姜濤的24歲生日，又到每年一度的「姜濤誕」。姜濤香港後援會表示，已預備了生日驚喜，就是同往年一樣與眾同樂，邀請全港市民當日全日免費任搭「叮叮」電車。

後援會表示，今年將加碼至2架全新專屬電車「姜濤號」遊走港島，讓更多「姜糖」有機會捕捉到這架特別版電車，「等大家可以喺『姜濤灣』坐住『姜濤號』打卡慶祝姜姜生日！」

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疫後已放寬防疫措施，電車公司亦指，市民可以除低口罩坐「叮叮」，各位「姜糖」都可以開懷同「姜濤號」打卡影靚相，並在車上感受舒爽暢快的涼風，坐「姜叮」遊車河。

每年姜濤生日都成為社會現象，去年後援會亦舉辦同類免費叮叮活動，吸引數百人駐足圍觀，今年料同樣成為焦點。

而被稱為「姜濤灣」的銅鑼灣，近日在金百利已亮起賀偶像生日的大型廣告牌，而銅鑼灣地帶亦有廣告牌，料同樣成為打卡勝地。

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另外，後援會在4月30日亦在香港科學園舉行「Keung To Charity Walk 2023」慈善步行籌款日，全程1.5公里，時限30分鐘，早前後援會已完成名額預訂，參加者在限時內完成比賽就可以得到一個活動限定的「完成紀念獎牌」。



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責任編輯：吳雋妍