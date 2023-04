▲ 《阿凡達:水之道》

《阿凡達:水之道》(Avatar: The Way of Water)全球票房勁收逾23億美元,成史上最高票房第3位,並榮獲奧斯卡金像獎「最佳視覺效果」大獎。

除娛樂性及視覺效果震撼外,熱愛海洋的導演占士金馬倫(James Cameron)還在片中加上環境保護的議題,浩瀚呈現潘多拉星球壯麗的森林及海洋,以及與海洋生物的互動,希望從而喚醒人類對生態保育的關注。

為響應「世界地球日」(Earth Day),《阿凡達:水之道》將於4月20日起限時重映,望在這別具意義的國際性節日能夠提醒大眾對海洋環境和生態保育的重視,以及思考過度捕獵對環境所造成的傷害,將電影的影響力擴散全球。

上映戲院包括:

K11 Art House – 2D 及3D版本

嘉禾Megabox – 3D IMAX版本

尖沙咀iSQUARE – 3D IMAX版本

最新影片推介:江美儀專訪