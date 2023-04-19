【DSE中文科改制】教師：未來仍設閱讀卷　「死亡之卷」不變

▲ 寶安商會王少清中學副校長兼中文科系主任謝穗芬。（陳國峰攝）

高中核心科目課程明年全面改革後，中文科筆試卷別將會「4變2」。有科任教師相信，只要考核仍設閱讀卷，中文科仍會被外界視為「死亡之卷」，除了考生最大障礙的文言文，疫情也拖慢了部分學生閱讀速度；期望在取消聽說兩卷後，學生會有更大空間提升閱讀能力。

難理解文言文 考生一大障礙

中文科一直被坊間稱為「死亡之卷」，翻查考評局公布歷屆成績，去年不足6成日校考生合格（考獲3級或以上成績），但已較2012年首屆文憑試僅一半考生合格，合格率已上升近10個百分點。

廠商會中學中文科主任何慧微認為，中文科考核一日設有閱讀卷，就仍會是「死亡之卷」，並指考生「一大障礙」為理解文言文，不明白文言字詞意思與文意，亦難以掌握課外篇章立意。她更指，過去疫情下難以透過Zoom網課監察學生閱讀情況，學生也未必有耐性坐在電腦前看書；雖然該校現已恢復早讀課，但發現學生閱讀速度明顯下降，故期望日後加強推廣閱讀風氣。

何慧微亦預測口試論說題目，有機會在新制寫作卷上出現，要求學生用字更為精煉，並稱「實用文寫作並非鼓勵學生在數目上寫很多，而是講求質素。」

▲ 廠商會中學中文科主任何慧微認為，考生對於中文科一大障礙就是難以理解文言文。（資料圖片）

聚焦閱讀寫作 難單靠操練取分

寶安商會王少清中學副校長兼中文科系主任謝穗芬亦認為，中文科來年仍有機會成「死亡之卷」，考生未必可以在閱讀卷有效理解富文學性的課外篇章，取消卷三及卷四，則意味日後中文科重點考核學生閱讀及書寫能力，這是兩個最重要的語文能力，難以單靠操練取分，預料會影響語文能力差的學生。

謝穗芬形容，「輸入（input）是閱讀，輸出（output）就是寫作」，建議學生多閱讀西西、劉以鬯、楊絳及林海音等出色作家的文學作品，學習不同的文化及知識，才能改善寫作能力。她相信，只要學校毋須再投放大量時間操卷，改為推動學生閱讀，激發興趣，長遠能夠提升學生閱讀能力。

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記者：梁凱婷