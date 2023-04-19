【DSE2023】末屆中文聆聽卷料有兩大失分位　教師憂改制後聽說訓練不足

▲ 中學文憑試（DSE）中文科將於明年起全面改革，取消聆聽及綜合能力卷（卷三）。（資料圖片）

今年中學文憑試（DSE）開考在即，隨着高中核心科課程改革明年全面落實，下周三（26日）將會是中文科聆聽及綜合能力卷的「最後探戈」，連同疫下屢被取消的中文科口試，兩份卷過去亦是弱勢考生「救生圈」，有教師對於兩卷被廢除感到可惜。

有中學教師擔心應屆考生在疫情下，缺乏實時操卷經驗，加上見解論證不足的通病，容易失分；開考前最後備戰，建議考生多搜尋與校園生活或周邊生活資料，如活化及保育議題，可參考大館及大澳例子。

鑽研範文 寫作勿「鎖死」文體

除了疫情下已第4度被取消的中文說話卷（卷四），其餘3份卷包括閱讀能力（卷一）、寫作能力（卷二）及聆聽及綜合能力卷（卷三）將於下周二、三進行。

寶安商會王少清中學副校長兼中文科主任謝穗芬接受本報訪問時分析，卷三講求「臨場完整操練」，但來到該卷最後一屆考生，過去大部分時間上網課，老師一般只能要求學生在網課後交卷，未能即時在堂上得知學生有否按題目要求限時完成，坦言擔心應屆考生備戰情況，「只能夠幫助考生趕上課程進度，難以監督他們完成試卷的速度。」

謝穗芬亦指，不少學生在卷三「見解論證」部分較弱，源於缺乏日常生活的例子及論據，難以作出論證。開考前最後備戰，她建議，考生可多搜尋及累積與校園生活或周邊生活的資料，舉例如就活化及保育議題，可參考大館及大澳例子。

至於其他卷別溫習貼士，謝穗芬建議考生多花時間鑽研閱讀卷甲部範文，若在該部分取得6至7成高分，便有助提升該卷成績1級左右；寫作卷選擇題目時切勿「鎖死自己」，只選某類文體，原因是較熱門的記敘文及議論文，都有可能出現難度高題目；在考試前夕宜溫習自己寫過的作文題目，熟讀老師評語，從而了解自己的強、弱項，不再重複犯錯，比起多操幾道新題目更有幫助。

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聽說兩卷絶響 考生失「救生圈」

對於明年起取消聽說兩卷，廠商會中學中文科科主任何慧微感到可惜，形容聆聽卷為「錦上添花」、較其他試卷容易，除了易得分，當中亦涉檢視資料技巧，有助學生日後工作；但由於課改後寫作卷考試時間會增加，加上學生要參加更多「其他學習經歷」活動，「未必每間學校都能夠編排到3節連堂（進行訓練）」，料日後難以在常規課堂額外提供足夠聽說訓練。

謝穗芬亦預料，取消這兩份「有水份試卷」，會影響語文能力差的學生，稱不少學校特意為弱勢學生密集操練卷三，提升中文科成績，故部分學校不希望取消卷三；亦指有些學生害怕作文，但擅於「吹水」，在說話卷佔優。

反之，卷一及卷二才是「真正考驗」學生語文能力是否紮實，故她對廢除卷三並不感到可惜，相信校內仍有足夠訓練，高中校本評核亦須完成口頭報告，教師亦可利用YouTube平台播片配合教學。

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記者：梁凱婷