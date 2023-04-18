【碳中和】液化天然氣儲氣船正式停泊接收站　最後調試後今年中運作

▲ 浮式儲存再氣化裝置船Bauhinia Spirit（前者）停泊在接收站，將用作接收、儲存液化天然氣及進行再氣化過程。（中電及港燈提供）

中電及港燈共同在本港西南海域投資興建的海上液化天然氣接收站，預計今年中投入運作。而一艘用作儲存液化天然氣及進行再氣化過程的浮式儲存再氣化裝置船，5日前抵港，停泊於長洲南碇泊處。中電及港燈今日（18日）表示，該儲氣船已完成相關檢查及入境手續，今日順利停泊於接收站，以配合接收站進行最後整體調試工作。

該艘儲氣船將命名為 Bauhinia Spirit，是目前全球最大的浮式儲存再氣化裝置船，船體總長 345 米，液化天然氣儲存容量達 263,000 立方米，由香港液化天然氣接收站有限公司與日本航運公司 Mitsui O.S.K. Lines, Ltd.簽訂協議，以定期包租形式租用。

兩電表示，儲氣船將長期停泊在海上液化天然氣接收站，用於接收、儲存液化天然氣及將液化天然氣再氣化。而另一邊泊位，日後將會停泊液化天然氣運輸船。

儲氣船會從運輸船接收液化天然氣，並在儲氣船的再氣化裝置，在船上將液化天然氣進行再氣化，然後天然氣會經由接收站兩條海底輸氣管道，分別輸送到中華電力龍鼓灘發電廠及港燈南丫發電廠作發電用途。

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兩電又指，海上液化天然氣接收站啟用後，將提供另一長遠供氣來源以應付香港的發電燃料需要，對加強供氣保障，亦可以讓兩電直接從國際市場採購液化天然氣，增加議價能力，爭取引入價格具競爭力的天然氣，減低燃料成本，讓客戶及香港整體受惠。

中電總裁蔣東強表示，為配合政府的能源政策，2020 年起將燃氣發電比例大幅增加至約 50%，以降低發電的碳強度，支持香港於 2050 年前實現碳中和的一種過渡燃料。當接收站投入運作後，將令燃料供應來源更多元、靈活及穩定。

港燈董事總經理尹志田亦指，南丫發電廠新燃氣機組 L11已於 2022 年投產，而另一台燃氣機組 L12 亦將於 2024 年初投入運作，屆時港燈的天然氣發電比例將由現時超過 50% 進一步提升。當接收站落成啟用後，有助南丫發電廠取得更穩定的燃料供應，加強供電可靠性，並提升成本競爭力，對客戶及香港的可持續發展均有裨益。

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責任編輯：吳雋妍