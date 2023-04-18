【追討敗訴】商人追龔仁心5000萬敗訴　法官指對兩人證供不靠

▲ 商人陳書春向龔仁心追討款項被裁定敗訴。資料圖片

商人陳書春於2014年入稟高院，指時任華懋慈善基金主席龔仁心將陳交出作投資用途的5,000萬元，交予基金作為與商人陳振聰爭產官司用，遂要求追討款項，案件早前經審訊後，法官今(18日)頒下判詞，裁定商人敗訴。法官指兩人證供均不可靠，裁定沒有真正投資協議，因此其指控龔仁心及基金等涉詐騙均不成立，並須支付訟費。

原告陳書春及卓基工程有限公司；答辯人龔仁心、雄福有限公司及華懋慈善基金有限公司、黃乾亨黃英豪律師事務所。

法官於判詞指，陳及龔證供可信性至為關鍵，陳稱基於龔介紹下，才交出5,000萬元與龔的友人宋女士合作投資。據陳指以卓基名義開出沒有抬頭人的5,000萬支票，並於不知悉投資計劃詳情下簽訂投資備忘，法官認為於商業角度上並不合邏輯，認為其證供並不可信。

法官指陳與龔並沒有長線業務關係，雙方只見面5至6次。陳不認識及沒有見過宋女士，甚至不知道宋的全名，只獲龔告知宋為其好友。就有關投資計劃，陳與龔從沒有討論過包括預期回及風險等，陳及後便開出沒有抬頭的5,000萬元支票，並親自交往基金的辦公室，再由他人交予龔。法官指陳於未獲展示投資備忘草擬下便簽訂支票，做法令人難以置信，其處理支票的方法實在奇怪，認為陳並沒有向法庭說出所有真相。

至於龔仁心證供方面，法官指若收到一筆5,000萬元捐款作為基金應付爭產官司用，絕非一件瑣事及易被遺忘的事。惟龔於作供時，於庭上指首次知道陳向基金捐款5,000萬元，惟他多次於庭上迴避問題，為減少與陳之關連，龔甚至否認與陳首次會面時，對方曾遞上名片，即使於2008年至2011年兩人成為朋友期間，亦忘記了陳的手機號碼。龔亦從沒有向宋提及有關被指涉及欺詐的嚴重指控，亦沒有傳召她作為證人。法官認為龔的證供並非可信及可靠，並選擇性地忘記重要事宜。

法官不認為陳受龔引誘下與陌生人宋女士達成投資協議，陳沒有理由開出沒有抬頭人的支票是用作投資用途，法官指陳的證供缺乏說服力，裁定沒有真正投資協議，故其指控不成立，並須支付訟費。

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記者：林育慧