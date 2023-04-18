【新冠變種】XBB1.16個案維持7宗　衞生防護中心呼籲市民對新冠提高警覺

衞生防護中心表示，截至昨日（18日）為止，XBB1.16維持於7宗。中心表示，本地監測數據顯示，新冠病毒活躍程度有所上升，中心呼籲市民提高警覺，出現呼吸道感染病徵的人士，即使症狀輕微，亦應佩戴外科口罩和盡早向醫生求診。

中心本年四月的監測數據顯示本地2019冠狀病毒病的活躍程度有所上升。在四月二至八日的一星期，化驗所新增檢測陽性數目、社區檢測中心及社區檢測站採集樣本檢測陽性比率、污水監測，以及定點普通科門診及私家醫生診所監測等，對比前一周均呈現上升趨勢。

發言人提醒，幼童、長者和長期病患者等高風險人士，可於接種上一劑疫苗或確診超過六個月後，可在今年內免費接種額外的加強劑，

中心亦表示，本月2至八8的一星期，本港流感整體活躍程度再進一步上升。中心的公共衞生化驗服務處和醫管局收集的呼吸道樣本中，季節性流感病毒陽性百分比從三月首周少於1%上升至截至四月八日一周的13.57%。主要診斷為流感而入住公立醫院的比率亦持續上升，尤其是12歲以下兒童及50歲或以上人士。

除了盡早接種疫苗以保障個人健康外，佩戴外科口罩亦可以預防傳播呼吸道病毒。因此出現呼吸道感染病徵的人士，即使症狀輕微，佩戴外科口罩仍十分重要。出現病徵人士不應上班或上學，避免前往人多擠逼的地方，並應盡早向醫生求診，減低將病毒傳染給高危人士（如本身有健康問題或免疫力低的人士）的風險。

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記者：陳展棋