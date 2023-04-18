【旅遊復甦】機管局預留22萬張機票予內地客　上海北京等城市相繼啟動

▲ 機管局預留22萬張機票予內地客，並在北京等城市舉行啟動儀式。（機管局圖片）

機管局上月已展開「飛遇世界鉅賞」機票送贈計劃，透過3間本地航空公司，陸續向全球旅客送出逾50萬張機票，連同大灣區及香港居民都有份，總共將近70萬張機票。繼上月已在東南亞推出，本月將向內地旅客派發。

機管局上周六（15日）已在上海公布，今日（18日）在北京啟動相關計劃，而本周六（22日）將在廣州啟動，向內地介紹送機票安排，包括14萬張贈予內地旅客，另外8萬張派予大灣區居民，他們可以經香港國際機場飛往全球多個目的地，亦可順道來港旅遊。

為響應港府早前開啟「你好，香港！」宣傳活動，機管局亦推出「飛遇世界鉅賞」計劃，贊助50萬張機票由3間本港航空公司向全球旅客送出，歡迎旅客重臨香港，並支持本港航空業在疫情後復蘇。

機管局行政總裁林天福今日在北京主持在內地送機票活動的啟動儀式，商務及經濟發展局局長丘應樺、特區政府駐北京辦事處、旅發局、貿發局及參與計劃的本港航空公司代表亦有出席活動。

從本月（4月）下旬開始，國泰航空、香港快運及香港航空將舉辦活動；國泰陸續在內地14個城市送出機票，包括北京，上海、成都、重慶 、武漢、廈門、福州、杭州、南京、青島、西安、鄭州 、溫州、海口。而本月24日亦會開始在大灣區城市送出。

其中，透過國泰參加活動，要先登記成為國泰會員，並於5月2日前確保於國泰會員資料中所預留已用做登錄ID的手機號碼，與其參與抽獎活動時所填寫的手機號碼一致，並4月17至23日登記參加抽獎，4月26日將通過電郵通知中獎者。兌獎有效期由收到免費機票詳情郵件當日起一個月內，逾期作廢；並要在今年5月8日至明年（2024年）5月7日期間使用。

HKETAPP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hketApp已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

責任編輯：吳雋妍