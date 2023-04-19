【旅遊復甦】橫琴創新方推優惠吸消費券　新網店快閃套票低至半價

▲ 獅門娛樂天地 （官網圖片）

自從旅遊全面復常後，除了日韓台成為旅遊熱點，澳門及廣東省短線團都好搶手。毗鄰澳門的橫琴，除了廣為人熟悉的長隆海洋王國，「橫琴創新方」綜合旅遊度假區亦吸引不少內地客及港人遊玩。橫琴創新方表示，復活節長假期，到訪旅客更主要來自港澳人士；本月初創新方推出全新港澳網上商店，方便港澳旅客預購門票及酒店，更趁本港推出消費券，今早（19日）9時開始至本月25日（晚上11時59分），推出快閃優惠，以低至625元搶購酒店午市點心放題及旅遊門票，相當於84折，連同2位小朋友同行，更有機會低至半價。

創新方趁消費券推出前，本月初已推出網上訂票平台，可訂購樂園門票，並介紹旗下樂園、酒店及商場活動，以及交通攻略。而為吸引最近消費券的銷情，今早起更推快閃優惠，搶購5月10日至6月30日逢星期三至五指定日子的「雙人橫琴凱悅酒店午市點心放題 (連茶芥及服務費) + 雙人獅門娛樂天地全日任玩門票」，售價港幣625元，相當於84折。優惠共有22個日子可供選擇，每日限額15套，當中更包括5月26日佛誕假期。若2位成人與2位不足6歲及120cm以下的小朋友同行，小朋友更可免費享用點心放題及進入樂園，折算後每人可低至港幣156元，低過半價優惠。

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獅門娛樂天地樓高4層，以全球賣座電影主題分為六大專區，擁有超過 30 項结合包括 VR、AR 技術、3D 裸眼技術打造的先進遊樂設施，還有獲奧斯卡最佳特效獎團隊設計的多媒體特效，旅客仿如親臨其境。



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責任編輯：吳雋妍