【急症室輪候期間死亡】呼叫病人到發現暈倒歷經4小時 醫管局稱曾2度廣播尋找病人

▲ 東區醫院急症室的無障礙洗手間。（陳國峰攝）

一名58歲患長期病患女病人，周日夜晚（17日）11時，因發燒及咳嗽到公立醫院求診，惟於翌日下午4時被發現暈倒於無障礙洗手間，搶救無效死亡。TOPick整合事件時序。

病人於周日晚11時抵達醫院後，翌日上午11時才獲醫生診斷，當時情況穩定。

為再作進一步檢查，醫護分別於中午12時30分，於廣播系統及輪後區找尋病人，以及於再下午1時45分再於廣播系統呼叫病人，均未獲回應。

按照醫管局說法，病人於1時45分無法找到病人後，直至下午4時半才發現病人於無障礙廁所。

病人被發現後隨即接受搶救，惟不幸最終不治。

由呼叫病人至發現病人暈倒 當中發生什麼事？

事件的其中一個疑問是，急症室醫護於2次召喚病人無果後，相隔數小時至發現病人。醫護找尋病人無果後，有沒有進一步找尋？不過按照醫管局兩次發布的新聞稿，暫未找到答案。

醫管局表示，一般而言，若職員透過廣播系統呼叫病人後未獲回應，會根據既定程序再次透過廣播系統進行呼叫。如呼叫高風險病人第一次後未有回應，職員會到等候區尋找或致電聯絡病人，以提供協助。

病人於廁所間暈倒 設施是否有助病人被發現？

另一個關注點是，無障礙洗手間的設施，是否可以發現讓其他人發現病人暈倒。

局方指，根據既定程序，東區醫院的職員每日定時到院內洗手間進行七次巡查及清潔。無障礙洗手間內設有緊急求助鐘，供有需要時使用，按下後急症室護士站會接到警報，洗手間門外亦有亮燈提示，職員會馬上提供協助。有關裝置一直運作正常。

其實去年7月，均發生過類似事件。一名老翁於無障礙洗手間昏迷，後來不治。當時港鐵稱已決定於3個月內為全線超過90個無障礙洗手間安裝行動感應器，當使用者在一段時間內沒有動靜，感應器便會自動向車站發出警報。

雖然東區涉事的廁所設有緊急求助鐘、但目前尚未知道是否有行動感應器。醫管局指，會繼續物色適合的新科技，以提升病人安全及醫療服務質素。

分流至次緊急及非緊急的病人照顧？

至於分流方面，醫管局急症室設有既定分流指引，對病人的病情作出初步評估及分流。根據病情的嚴重程度，決定治理的先後次序。分流護士會根據病情將病人分為五類，包括危殆、危急、緊急、次緊急及非緊急。

醫管局指，危殆病人會獲即時處理，次緊急及非緊急病人的輪候時間有可能相對較長，由於近日急症室求診的人數較多，懇請市民體諒並耐心等候。



局方稱，急症室醫護人員會安排病人在等候區等候，或安排該病人在輪床上休息。醫護人員亦會按時巡視於急症室輪候的病人，並會定時為病人量度維生指數或在有需要時安排醫生進行覆檢。醫生亦會因應病人情況而處方藥物或安排適當的檢查。

案件交死因庭 局方指不便進一步評論

醫管局指，案件已交死因庭，不便作進一步評論，對病人家表示深切慰問。

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記者：陳展棋