【港島大停電】凌晨電壓突驟降　港島多區大範圍停電斷網跳電掣

▲ 筲箕灣凌晨停電一刻。 (筲箕灣人筲箕灣事FB專頁圖片)

港島區在凌晨12時45分左右出現電壓驟降，多區出現大範圍停電、斷網及跳電掣。有屋苑電梯、水泵亦無法運作，導致無電無水。港燈緊急熱線表示，電力系統發生故障，部分客戶的電力供應可能受到影響，現正安排盡快恢復供電。消防則表示，收到多宗被困升降機及火警鐘鳴響求助個案，現正處理，暫時未清楚個案數目和受影響範圍。

大量網民在FB留言，指小西灣富景花園多座無電，小西灣，東大街，西灣河亦受影響。北角，鰂魚涌，天后，銅鑼灣，南區亦有部分停電。

▲ 筲箕灣凌晨停電一刻。 (筲箕灣人筲箕灣事FB專頁圖片)

消防處凌晨1時45分發出「港島電壓驟降特別通知」，表示港島部分地區今日（4月19日）上午12時45分發生電壓驟降，引發多宗被困升降機及火警鐘鳴響事故。如市民受到相關事故影響，請保持鎮定，消防處正進行救援行動及處理相關事故。

▼ 點擊圖片放大

立法會議員梁熙亦在社交網站留言：

「剛才有冇港島區街坊朋友，經歷停電一秒？梁熙正向港燈了解供電情況」

筲箕灣西灣河關注組FB專頁帖文：

「12:45 停了一下電？Updates:興東、東霖重災，部分耀東（耀華耀富耀福）、部分東熹全停，東大街都停，街燈多停，西灣河，杏花全停。柴小，北角，鰂魚涌，天后，銅鑼灣，南區都有部分停。」

歐陽偉豪(BEN SIR)帖文：

報告： 中西區停電只閃咗一下，over.

▼ 點擊圖片放大 +6 +5

其他網民留言：

Tin Ah：全個港島，東區受影響最嚴重

Su TG：似乎港燈電站出左問題喎

Karen Yu： 報告，南區，還停緊

陳四妹： 南區好多大廈停電

Olivia Cheung： 東區都係，連手機都有5-10冇哂訊號

Elven Gown： 灣仔區閃左一下

嘉喬： 東區 杏花邨黑到唔見左

Alex Wong： 西灣河有

Anvis Lai： 中環都係閃咗下又恢復返

Law Man Kin Kenny ： 小西灣仲停緊

Alvin Poon ： 收到收到，灣仔都閃左野

Esther Cheung ： 鰂魚涌都係

Ray Freedrive ： 東區耀東邨都停哂

Anna CK Chan ： 香港仔上面嘅石排灣都只係閃左一下 over

Mona Siu ： 荃灣都有 夜麻麻我以為自己時運低￼￼

Andrew Sung ： 杏花邨一帶大停電

Din No ： 灣仔 自己嗰幢閃左下 隔離兩幢斷晒電 消防車警號 keep住有

Kelvin Hui ： 銅鑼灣12點已開始停電

Nikko Woong ： 筲箕灣停咗電，仲未恢復

BaDa Bing ： 東區全停電，到宜家半個鐘+

HKETAPP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hketApp已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

責任編輯 李志強