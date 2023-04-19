  • 27°C
香港時間 : 2023419日 (週三) 05:21
靚太生活雜誌

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:破障‧心導行GO!

熱門關鍵字 : 法言人 超市大搜查 蔡天鳳 Hello Hong Kong 30＋減肥 兒童疫苗 口罩令 李啟言
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【港島大停電】港燈供電故障電壓突驟降　港島多區凌晨大範圍停電斷網跳掣

社會 02:29 2023/04/19

分享：

分享：

熱門 法言人 超市大搜查 蔡天鳳 Hello Hong Kong 30＋減肥 兒童疫苗 口罩令 李啟言

筲箕灣凌晨停電一刻。 (筲箕灣人筲箕灣事FB專頁圖片)

港島區在凌晨12時45分左右出現電壓驟降，多區出現大範圍停電、斷網及跳電掣。有屋苑電梯、水泵亦無法運作，導致無電無水。港燈緊急熱線表示，電力系統發生故障，部分客戶的電力供應可能受到影響，現正安排盡快恢復供電。消防則表示，收到多宗被困升降機及火警鐘鳴響求助個案，現正處理，暫時未清楚個案數目和受影響範圍。

港燈發言人在約凌晨3時10分交待最新情況，表示供電系統在今日（19日）凌晨 00:49發生故障，導致港島多處地區出現電力中斷。經緊急處理後，港燈供電系統於 01:37已經全面快恢復正常。

事件影響約48分鐘，港燈發言人表示，對事件引起用戶不便，深感抱歉，港燈正調查事故原因。

發言人提醒用戶，在故障期間引致的電壓驟降，會影響部分對電力較為敏感的電力設備，例如電腦，升降機及冷氣系統等，在電壓恢復正常後，需要由負責有關設施的電力工程人員重新啟動，以恢復受影響設施的電力供應。用戶若有查詢，可聯絡港燈，電話號碼2555 4999。

凌晨時分，大量網民在FB留言，指小西灣富景花園多座無電，小西灣，東大街，西灣河亦受影響。北角，鰂魚涌，天后，銅鑼灣，南區亦有部分停電。

筲箕灣凌晨停電一刻。 (筲箕灣人筲箕灣事FB專頁圖片)

消防處凌晨1時45分發出「港島電壓驟降特別通知」，表示港島部分地區今日（4月19日）上午12時45分發生電壓驟降，引發多宗被困升降機及火警鐘鳴響事故。如市民受到相關事故影響，請保持鎮定，消防處正進行救援行動及處理相關事故。

    點擊圖片放大

立法會議員梁熙亦在社交網站留言：

「剛才有冇港島區街坊朋友，經歷停電一秒？梁熙正向港燈了解供電情況」

筲箕灣西灣河關注組FB專頁帖文：

「12:45 停了一下電？Updates:興東、東霖重災，部分耀東（耀華耀富耀福）、部分東熹全停，東大街都停，街燈多停，西灣河，杏花全停。柴小，北角，鰂魚涌，天后，銅鑼灣，南區都有部分停。」

歐陽偉豪(BEN SIR)帖文：

報告： 中西區停電只閃咗一下，over.

    點擊圖片放大
    +6
    +5

其他網民留言：

  • Tin Ah：全個港島，東區受影響最嚴重
  • Su TG：似乎港燈電站出左問題喎
  • Karen Yu： 報告，南區，還停緊
  • 陳四妹：  南區好多大廈停電
  • Olivia Cheung：  東區都係，連手機都有5-10冇哂訊號
  • Elven Gown：  灣仔區閃左一下
  • 嘉喬：  東區 杏花邨黑到唔見左
  • Alex Wong：  西灣河有
  • Anvis Lai： 中環都係閃咗下又恢復返
  • Law Man Kin Kenny ： 小西灣仲停緊
  • Alvin Poon ：  收到收到，灣仔都閃左野
  • Esther Cheung  ： 鰂魚涌都係
  • Ray Freedrive ：  東區耀東邨都停哂
  • Anna CK Chan ：  香港仔上面嘅石排灣都只係閃左一下 over
  • Mona Siu  ： 荃灣都有  夜麻麻我以為自己時運低￼￼
  • Andrew Sung  ： 杏花邨一帶大停電
  • Din No  ： 灣仔 自己嗰幢閃左下 隔離兩幢斷晒電 消防車警號 keep住有
  • Kelvin Hui ：  銅鑼灣12點已開始停電
  • Nikko Woong ：  筲箕灣停咗電，仲未恢復
  • BaDa Bing ：  東區全停電，到宜家半個鐘+

HKETAPP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hketApp已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

責任編輯　李志強

 

 

社交平台 梁熙 中環 港燈 富景花園 杏花邨 消防處 南區 Ben Sir 鰂魚涌

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

【賭王千金】何超蓮戴三對龍鳳鈪貴氣出嫁　仙氣婚照曝光榮升人妻
12:59 2023/04/18
【賭王千金】何超蓮戴三對龍鳳鈪貴氣出嫁　仙氣婚照曝光榮升人妻
【卓韻芝離婚】卓韻芝宣布與梁子賢婚變　承諾關係如初：永遠朋友
10:34 2023/04/18
【卓韻芝離婚】卓韻芝宣布與梁子賢婚變　承諾關係如初：永遠朋友
【賭王千金】何超蓮婚前派對化身公主滿場飛　婚禮布置曝光似仙境
11:26 2023/04/18
【賭王千金】何超蓮婚前派對化身公主滿場飛　婚禮布置曝光似仙境