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【港島大停電】港燈：電力故障48分鐘原因未明　港島多區午夜電力中斷

社會 05:43 2023/04/19

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熱門 法言人 超市大搜查 蔡天鳳 Hello Hong Kong 30＋減肥 兒童疫苗 口罩令 李啟言

港島多區午夜電力中斷，港燈承認電力故障48分鐘。　

港島多區凌晨大停電！港燈發言人表示，公司的供電系統在今日零晨00:49發生故障，導致港島多處地區出現電力中斷。經緊急處理後，港燈供電系統於01:37已經全面恢復正常。即電力故障長達48分鐘

發言人對事件引起客戶不便，深感抱歉，公司正調查事故原因。

發言人提醒客戶，在故障期間引致的電壓驟降，會影響部分對電力較為敏感的電力設備，例如電腦，升降機及冷氣系統等，在電壓恢復正常後，需要由負責有關設施的電力工程人員重新啟動，以恢復受影響設施的電力供應。

客戶若有查詢，可聯絡港燈，電話號碼2555 4999。

消防處凌晨亦發出港島電壓驟降特別通知，指港島部分地區今日（4月19日）上午12時45分發生電壓驟降，引發多宗被困升降機及火警鐘鳴響事故。如市民受到相關事故影響，請保持鎮定，消防處正進行救援行動及處理相關事故。

【港島大停電】港燈供電故障電壓突驟降　港島多區凌晨大範圍停電斷網跳掣

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責任編輯　李志強

意外事故 電力 港燈 工程

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