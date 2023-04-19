【海洋公園櫻花】風雨前夕驚喜怒放　海洋公園數十株櫻花樹招蜂引蝶【內附多圖】

▲ 海洋公園櫻花傳來驚喜花訊。（Vanessa Mo授權刊登）

櫻花的觀賞期，一般由1月至5月左右。海洋公園海濱樂園廣場、海洋列車站附近一帶所種植的廣州櫻終於迎來遲來的怒放，攝影達人Vanessa Mo表示，10天前，海洋公園數十棵櫻花了無生氣，營養不良似的，正惆悵今季賞櫻無望，豈料風雨前夕，來個反高潮，昨天再往察視，驚喜全園櫻花怒放，不禁驚歎：人生真是充滿希望。

今年2月，香港東涌來了個突襲，赤鱲角南路觀景台乍現驚艷櫻花海，約百棵櫻花樹，猶如一條櫻花長廊，櫻花長廊，煞是迷人，吸引拍友及賞花人士如潮湧進打卡。

及後，香港賞櫻熱點，如：嘉道理農場、大帽山扶輪公園、長洲、將軍澳單車館公園、鰂魚涌公園、中文大學、香港科學園、大埔海濱公園都陸續綻放不同種類的櫻花。

▲ （Vanessa Mo授權刊登）

攝影達人Vanessa Mo港九新界四處遊走，關注櫻花花況，她每年都會拍下不少櫻花美照，去年3月底，海洋公園海濱樂園廣場、海洋列車站附近一帶所種植的廣州櫻已經滿開，今年多番察視，本來都憂心忡忡，意想不到，10日前後，竟然有大改變，酷愛廣東大戲的她，也不禁改字哼一句，任劍輝首本《帝女花 ‧ 相認》：「貯力已一年，封存三百日，盡在今時放……」

▲ （Vanessa Mo授權刊登）

海洋公園所種植的是廣州櫻已經綻放，賞花要及時！由於櫻花植於在公園內，故賞花必須購買入場門票，需到海洋公園網站進行網上預約日期。基本上，所有訪客可於網上預約入園，但豁免人士則無須進行預約，可獲豁免人士包括：65歲或以上本港居民、3歲以下小童、持有香港政府勞工及福利局簽發的「殘疾人士登記證」之訪客。

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編輯：葉翠華