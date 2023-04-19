  • 27°C
香港時間 : 2023419日 (週三) 09:56
靚太生活雜誌

會員專區

專題:破障‧心導行GO!

熱門關鍵字 : 法言人 超市大搜查 蔡天鳳 Hello Hong Kong 30＋減肥 兒童疫苗 口罩令 李啟言
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【海洋公園櫻花】風雨前夕驚喜怒放　海洋公園數十株櫻花樹招蜂引蝶【內附多圖】

休閒消費 09:23 2023/04/19

分享：

分享：

熱門 法言人 超市大搜查 蔡天鳳 Hello Hong Kong 30＋減肥 兒童疫苗 口罩令 李啟言

海洋公園櫻花傳來驚喜花訊。（Vanessa Mo授權刊登）

櫻花的觀賞期，一般由1月至5月左右。海洋公園海濱樂園廣場、海洋列車站附近一帶所種植的廣州櫻終於迎來遲來的怒放，攝影達人Vanessa Mo表示，10天前，海洋公園數十棵櫻花了無生氣，營養不良似的，正惆悵今季賞櫻無望，豈料風雨前夕，來個反高潮，昨天再往察視，驚喜全園櫻花怒放，不禁驚歎：人生真是充滿希望。

今年2月，香港東涌來了個突襲，赤鱲角南路觀景台乍現驚艷櫻花海，約百棵櫻花樹，猶如一條櫻花長廊，櫻花長廊，煞是迷人，吸引拍友及賞花人士如潮湧進打卡。

及後，香港賞櫻熱點，如：嘉道理農場、大帽山扶輪公園、長洲、將軍澳單車館公園、鰂魚涌公園、中文大學、香港科學園、大埔海濱公園都陸續綻放不同種類的櫻花。

（Vanessa Mo授權刊登）

攝影達人Vanessa Mo港九新界四處遊走，關注櫻花花況，她每年都會拍下不少櫻花美照，去年3月底，海洋公園海濱樂園廣場、海洋列車站附近一帶所種植的廣州櫻已經滿開，今年多番察視，本來都憂心忡忡，意想不到，10日前後，竟然有大改變，酷愛廣東大戲的她，也不禁改字哼一句，任劍輝首本《帝女花 ‧ 相認》：「貯力已一年，封存三百日，盡在今時放……」

（Vanessa Mo授權刊登）

海洋公園所種植的是廣州櫻已經綻放，賞花要及時！由於櫻花植於在公園內，故賞花必須購買入場門票，需到海洋公園網站進行網上預約日期。基本上，所有訪客可於網上預約入園，但豁免人士則無須進行預約，可獲豁免人士包括：65歲或以上本港居民、3歲以下小童、持有香港政府勞工及福利局簽發的「殘疾人士登記證」之訪客。

    點擊圖片放大
    +9
    +8

編輯：葉翠華

相關文章

【周末好去處】海洋公園x高達之父大河原邦男50周年展　全城機甲狂熱4月矚目登場
12:22 2023/03/24
【周末好去處】海洋公園x高達之父大河原邦男50周年展　全城機甲狂熱4月矚目登場
【周末好去處】4月22日蘭桂坊變身小泰國　街頭餐飲娛樂文化體驗一日限定【內附連結】
12:53 2023/04/14
【周末好去處】4月22日蘭桂坊變身小泰國　街頭餐飲娛樂文化體驗一日限定【內附連結】
【佛誕2023】慈山寺5月份舉行3天佛誕開放日　善信可網上登記入場參觀【內附連結】
12:22 2023/04/12
【佛誕2023】慈山寺5月份舉行3天佛誕開放日　善信可網上登記入場參觀【內附連結】

你可能感興趣

【周末好去處】海洋公園x高達之父大河原邦男50周年展　全城機甲狂熱4月矚目登場
12:22 2023/03/24
【周末好去處】海洋公園x高達之父大河原邦男50周年展　全城機甲狂熱4月矚目登場
【周末好去處】4月22日蘭桂坊變身小泰國　街頭餐飲娛樂文化體驗一日限定【內附連結】
12:53 2023/04/14
【周末好去處】4月22日蘭桂坊變身小泰國　街頭餐飲娛樂文化體驗一日限定【內附連結】
【佛誕2023】慈山寺5月份舉行3天佛誕開放日　善信可網上登記入場參觀【內附連結】
12:22 2023/04/12
【佛誕2023】慈山寺5月份舉行3天佛誕開放日　善信可網上登記入場參觀【內附連結】
櫻花 Local Tour 海洋公園 賞花

最高瀏覽

【賭王千金】何超蓮戴三對龍鳳鈪貴氣出嫁　仙氣婚照曝光榮升人妻
12:59 2023/04/18
【賭王千金】何超蓮戴三對龍鳳鈪貴氣出嫁　仙氣婚照曝光榮升人妻
【卓韻芝離婚】卓韻芝宣布與梁子賢婚變　承諾關係如初：永遠朋友
10:34 2023/04/18
【卓韻芝離婚】卓韻芝宣布與梁子賢婚變　承諾關係如初：永遠朋友
【賭王千金】何超蓮婚前派對化身公主滿場飛　婚禮布置曝光似仙境
11:26 2023/04/18
【賭王千金】何超蓮婚前派對化身公主滿場飛　婚禮布置曝光似仙境