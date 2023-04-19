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【國光女神】金剛舊愛梁云菲昔日性愛片段遭瘋傳　Nana：我男朋友更是不好受

娛樂 10:27 2023/04/19

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熱門 法言人 超市大搜查 蔡天鳳 Hello Hong Kong 30＋減肥 兒童疫苗 口罩令 李啟言

梁云菲：「拜託大家不要散播影片。」

有「國光女神」之稱的台灣藝人梁云菲（Nana）之昔日性愛片段曝光，片段中可看到Nana的樣貌，而台灣報導指，根據影片男主角友人透露，該名男子為已婚的富二代，也指影片不是數年前所拍。

在昨日（4月18日），Nana在IG上傳一張全黑圖，並承認自己是私密片的主角，但後來又把帖文刪去。

梁云菲：不知道為什麼會外流

Nana提到：「我沒有想過這樣的事情，會發生在自己身上，但事情就是發生了。我真的很想逃避這一切，原本也不想多做甚麼回應，我真的很害怕。但我告訴自己必須勇敢跟面對，因為我有深愛跟想保護的人，我真的很受傷，我男朋友更是不好受。」

她強調自己不知道影片何解會流出：「影片是好幾年前的事情，我不知道為什麼會外流。現在的我能做的，只有拜託大家不要散播影片。這是我目前用盡全力，所能打出的字句了。我也會同步採取法律途徑，請勿再傳播。」

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前度男友金剛發聲

在2019年4月22日，「金剛」李信樵在IG宣布與梁云菲交往，二人愛得甜蜜，當時不時在IG上「放閃」，二人在2020年4月19日各自宣布分手，戀情不足一年。

自Nana的昔日性愛片曝光，作為前度的金剛以兩則IG限時動態回應：「不是我！！！不是我！！！不是我！！！聽清楚，被跟比是不一樣的！！！」他更爆粗，並上載一張舉中指的相片：「自己好好過生活不行嗎，不要什麼都扯到我！！而且我沒有，沒有，沒有這種癖好！再來我都會剃毛！到底夠了沒？」

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現任男友轉黑頭像

至於Nana的現任男友小銨，與女友一同把IG個人頭像轉為黑色，並在IG限時動態中訴心聲：「有時候你很想好好過生活 但就是這麼難」。

Nana在去年5月公開與張旂銨（小銨）的新戀情，小銨在小學至中學曾當「廣告童星」，Nana曾在社交網公開婚紗照的廣告，結果被網友們誤以為二人「好事近」。

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Nana曾退出娛圈

擁有火辣身材的Nana曾指「演藝圈的工作我都不要了」，並把重心放在潛水，後來她在早前（4月12日）發文宣布回歸：「藝能圈，我準備好回來了。」

她續指：「我想回到螢光幕前，經過了放棄後，我才發現自己是真的熱愛這份工作。」她坦承自己做出這個決定是受男朋友所影響。

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撰文 : TOPick柴犬出動

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