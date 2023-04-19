【性早熟】日飲3杯含糖飲料增性早熟風險　兒童提早半年變聲或初潮身高少長3至5cm

▲ 攝取過多糖分會增加性早熟風險。

小朋友喜歡飲甜飲，隨時性早熟。台灣有長達7年的追蹤研究發現，孩童每日攝取2杯以上含糖飲料，就有性早熟風險，日飲3杯含糖飲料的男童和女童，分別平均提早半年以上變聲和初潮，身高則少高3至5厘米。

台灣醫學大學代謝與肥胖科學研究所副教授陳揚卿和中研院生醫所副研究員李永凌團隊，花了長達7年時間，追蹤近3000名學童從11歲至18歲，研究結果顯示，相較沒有喝含糖飲料的兒童，每日喝3杯以上含糖飲料（每杯240毫升）的男童會提早7至8個月變聲，女童亦會提早約6個月初潮，性早熟亦直接影響身高發育，減少生長3至5厘米。

陳揚卿副教授指出，高血糖狀態會促進IGF1胰島素生長因子持續釋放，就會影響傳遞到下視丘，青春期啟動中樞就會提早去啟動。世衛組織明確指引，兒童每日攝取糖分不要超過50克，兩杯全糖的手搖飲品已可能超標。

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而很多人誤會調味奶含有牛奶成分就是健康飲品，每日喝2杯超過480毫升，也容易超過糖分建議。她建議家長盡可能讓孩子習慣飲白開水，若有給予甜飲，可選擇天然果汁或豆漿。

孩子性早熟除了有機會長不高，亦會提高代謝症候群、脂肪肝、心血管疾病、乳腺癌等風險，另可能因性徵提早發育，也會影響心理健康，增加抑鬱症等風險。她建議父母除平常要注意孩子飲食，若觀察到小朋友有提早發育跡象，要趕快就醫。

研究團隊亦發現，若孩子日飲兩杯以上的乳酪，對避免性早熟有良好的保護效果，團隊已篩選出其中關鍵菌種，正進一步透過實驗驗證。

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責任編輯︰王明芳