【好姐姐】印傭回鄉1個月失聯無上機　終自費買機票返港︰應承返來照顧太嫲

▲ 有印傭回鄉1個月失聯無上機，僱主以為她不回來，最終她自費買機票返港。

有僱主笑言找到好外傭猶如中六合彩，現實總有人「中獎」。一名港媽在社交媒體分享，家人聘請印傭照顧其9旬太嫲，姐姐早前回鄉一個月失聯，亦沒有上機回港。正當家人以為她不會回來，她竟然自費買機票返港，原來她回鄉後病倒了。

該名港媽周一（17日）於facebook群組「表揚好姐姐開心分享區」發帖，表示印傭已照顧太嫲5年，一直未有回鄉，早前家人讓她返印尼一個月。他們憂慮姐姐不再回來，而她回港前一星期，確實未能跟她聯絡，甚至「我哋買咗機票佢都無上機」。

回鄉後因病失聯

正當一家以為印傭不回來，打算再聘新外傭時，姐姐卻突然出現了。後來才得知姐姐回鄉的遭遇︰

原來佢返咗印尼一個月病足一個月，原本佢屋企人唔俾佢返來香港繼續做嘢，因為佢病咗仲發緊燒……

她解釋，姐姐原定於4月2日在新加坡轉機，4月3日抵港，但最後她無上機。最終姐姐在4月3日買直航機票回港，令他們非常感動。港媽表示︰

佢話我哋屋企人對佢太好，佢應承一定返來繼續照顧太嫲。

港媽補充，家人5年前聘請當時21歲未婚的印傭，她打算明年完約後才與男友結婚。港媽讚賞姐姐有情有義，為人負責任，願意照顧她90多歲的太嫲。太嫲與印傭二人同住，姐姐每日清晨4時就起身，與太嫲去做運動。

即使他們給姐姐直航機票錢，對方亦拒絕接受，更指自願俾錢買機票，但他們透過另一方法補償她，「佢返來嗰個月出咗雙糧俾佢」。港媽坦言，「第一次遇到咁好姐姐」。

網民︰姐姐有情有義

網民也被這則好人好事感動，大讚好姐姐遇上好僱主，表示「好姐姐難求」、「太嫲有福，姐姐有情有義」、「太好了！真的來報恩」、「關係都係雙向嘅」。

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責任編輯︰王明芳