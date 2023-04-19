【愛滋驚魂】46歲男星頸部突腫脹高燒兩周　被醫生懷疑染上愛滋

▲ 頸部突腫脹高燒2周，男星被疑患愛滋現況曝光。

脖子變粗竟被醫生懷疑染愛滋！台灣著名兒童節目主持人，46歲男星小兵（薛紀綱）早前在節目上，分享自己的駭人經歷，指某天突然發現頸部無故腫脹，跟臉部一樣寬，而且高燒不退，因此需緊急留醫2個星期。住院期間，小兵已做了多項檢查仍找不出病因，令醫生一度懷疑他染上愛滋。

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曾入圍15次金鐘獎的男星小兵，日前在節目《醫師好辣》上透露更多細節，指一開始自己不適只是向普通門診求醫，其後被診斷為感冒，取藥後便回家休息。小兵原以為睡個覺、養足精神，身體便會好轉，豈料深夜病情卻突然惡化，「感覺到說不出來的難過，而且一摸燙的要命」，他於是便再次緊急到醫院求醫。急症科醫生當下便建議要進行開刀手術，嚇得他與家人聯絡醫院主任，幾經商議兼評估，開刀安排雖被擱置，但卻需要住院觀察。

小兵表示住院的2星期，每天都循環不斷高燒、退燒，最高燒到40度，等退燒針藥效過後就又燒起來，即使做了一系列精密檢查，也找不到原因。於是有天，醫生待支開其家人時，便私下向小兵講出駭人猜測，懷疑他得愛滋，更問他過去是否曾去嫖妓? 即場被嚇壞的他頓時直呼「不可能，這怎麼可能？！絕對沒有！」而且要求醫生為他進行愛滋病檢查，指「後來一驗真的是沒有！」，證實虛驚一場。

其後再過幾日，他的病情亦轉趨好轉，他亦得以出院回家，不過對於自己所得何病，他指醫生至今亦不明所以，僅稱：「對不起，我們查不出來。」

對此，外科醫生陳榮堅表示，一般來說頸部腫起來時，醫生若判定要開刀，大多是因病患有呼吸道的阻塞，「因為頸部有一圈淋巴組織，如果是很厲害的感染，的確會造成淋巴腫脹。」但若做完各式檢查仍查不出病因，就只能做症狀治療，等一兩週病毒過去後，以預防性的抗生素投藥阻斷續發的細菌感染，等到時間到了就會好了。

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責任編輯：羅嘉欣