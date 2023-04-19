【打擊非法入境】警方聯同入境處打擊非法入境及非法勞工　拘11名內地及非華裔女

▲ 警方聯同入境處打擊非法入境及非法勞工。（警方提供）

旺角警區特別職務隊聯同雜項調查小隊、特遣隊、反三合會行動組、機動部隊、入境事務處及民政事務總署人員，根據線報及深入調查後，昨日（18日）展開代號「冠軍」（CHAMPION）的跨部門反非法入境者及非法勞工行動，突擊巡查旺角區內多個地點。



行動中，警方共拘捕11人，包括6名內地女子及5名非華裔女子，年齡介乎18至41歲，分別涉嫌「違反逗留條件」及「逾期居留」等罪行。11名被捕人現正被扣留調查，部份被捕人稍後將交由入境事務處跟進。

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旺角警區一直積極打擊相關罪行，並與相關部門和持份者合作搜集情報，在不同地點採取突擊或聯合行動。



警方提醒，根據香港法例一百一十五章《入境條例》，任何人違反對他有效的逗留條件，即屬犯罪，經定罪後，可被判罰五萬港元及監禁兩年。所有旅客在未獲入境處處長批准前，無論受薪與否，均不得從事任何僱傭工作。違例者會遭檢控，一經定罪，最高刑罰為罰款五萬港元及監禁兩年，協助及教唆者均會被檢控。

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記者：吳穎嵛