  • 27°C
香港時間 : 2023419日 (週三) 11:29
靚太生活雜誌

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:破障‧心導行GO!

熱門關鍵字 : 法言人 超市大搜查 蔡天鳳 Hello Hong Kong 30＋減肥 兒童疫苗 口罩令 李啟言
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【打擊非法入境】警方聯同入境處打擊非法入境及非法勞工　拘11名內地及非華裔女

社會 10:22 2023/04/19

分享：

分享：

熱門 法言人 超市大搜查 蔡天鳳 Hello Hong Kong 30＋減肥 兒童疫苗 口罩令 李啟言

警方聯同入境處打擊非法入境及非法勞工。（警方提供）

旺角警區特別職務隊聯同雜項調查小隊、特遣隊、反三合會行動組、機動部隊、入境事務處及民政事務總署人員，根據線報及深入調查後，昨日（18日）展開代號「冠軍」（CHAMPION）的跨部門反非法入境者及非法勞工行動，突擊巡查旺角區內多個地點。
 
行動中，警方共拘捕11人，包括6名內地女子及5名非華裔女子，年齡介乎18至41歲，分別涉嫌「違反逗留條件」及「逾期居留」等罪行。11名被捕人現正被扣留調查，部份被捕人稍後將交由入境事務處跟進。

最新影片推介

TOPick診症室
【TOPick診症室】卵巢多囊症難懷孕嚴重可致癌　醫生拆解治療方案減低癌變風險

旺角警區一直積極打擊相關罪行，並與相關部門和持份者合作搜集情報，在不同地點採取突擊或聯合行動。
 
警方提醒，根據香港法例一百一十五章《入境條例》，任何人違反對他有效的逗留條件，即屬犯罪，經定罪後，可被判罰五萬港元及監禁兩年。所有旅客在未獲入境處處長批准前，無論受薪與否，均不得從事任何僱傭工作。違例者會遭檢控，一經定罪，最高刑罰為罰款五萬港元及監禁兩年，協助及教唆者均會被檢控。

HKETAPP健康台更多都市疾病影片:https://bit.ly/3cNFwr7

hketApp已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載:https://bit.ly/34FTtW9

記者：吳穎嵛

相關文章

【港島大停電】港燈供電故障電壓突驟降　港島多區凌晨大範圍停電斷網跳掣
今日 02:29
【港島大停電】港燈供電故障電壓突驟降　港島多區凌晨大範圍停電斷網跳掣
【港島大停電】港燈：電力故障48分鐘原因未明　港島多區午夜電力中斷
今日 05:43
【港島大停電】港燈：電力故障48分鐘原因未明　港島多區午夜電力中斷
【天氣報告】大驟雨料今日襲港　天文台發出黃色暴雨警告信號
今日 10:15
【天氣報告】大驟雨料今日襲港　天文台發出黃色暴雨警告信號

你可能感興趣

【港島大停電】港燈供電故障電壓突驟降　港島多區凌晨大範圍停電斷網跳掣
今日 02:29
【港島大停電】港燈供電故障電壓突驟降　港島多區凌晨大範圍停電斷網跳掣
【港島大停電】港燈：電力故障48分鐘原因未明　港島多區午夜電力中斷
今日 05:43
【港島大停電】港燈：電力故障48分鐘原因未明　港島多區午夜電力中斷
【天氣報告】大驟雨料今日襲港　天文台發出黃色暴雨警告信號
今日 10:15
【天氣報告】大驟雨料今日襲港　天文台發出黃色暴雨警告信號
罪案 非法入境 入境處

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

【賭王千金】何超蓮戴三對龍鳳鈪貴氣出嫁　仙氣婚照曝光榮升人妻
12:59 2023/04/18
【賭王千金】何超蓮戴三對龍鳳鈪貴氣出嫁　仙氣婚照曝光榮升人妻
【卓韻芝離婚】卓韻芝宣布與梁子賢婚變　承諾關係如初：永遠朋友
10:34 2023/04/18
【卓韻芝離婚】卓韻芝宣布與梁子賢婚變　承諾關係如初：永遠朋友
【賭王千金】何超蓮婚前派對化身公主滿場飛　婚禮布置曝光似仙境
11:26 2023/04/18
【賭王千金】何超蓮婚前派對化身公主滿場飛　婚禮布置曝光似仙境