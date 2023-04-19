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【法言人】KOL CoCo成年影裸照晒美好身段　趙璧渝極速減磅分享修身貼士【多圖】

娛樂 11:49 2023/04/19

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熱門 法言人 超市大搜查 蔡天鳳 Hello Hong Kong 30＋減肥 兒童疫苗 口罩令 李啟言

KOL CoCo（趙璧渝飾）於TVB劇《法言人》有裸照曝光！

TVB劇《法言人》有裸照流出！劇情講述KOL CoCo（趙璧渝飾）於18歲時拍下裸照留倩影，卻於多年後被攝影師用作出售，有感一直以來的努力突然被摧毀。

飾演CoCo的趙璧渝為了拍攝性感道具相，於短時間內極速修身，趙璧渝更大方分享修身時的飲食習慣。

【逆天奇案】妹頭趙璧渝成破鄭子誠陰謀關鍵　入行8年終於漸受注目

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趙璧渝快速修身

趙璧渝跟TOPick透露她花了兩至三星期激減8磅，「身形線條緊致咗，腰圍比平時減咗2吋。其實接咗個角色之後知道需要影性感嘅道具相，就已經開始修身減肥。」

改變飲食習慣

她分享飲食習慣：「開劇期間，飲食一直都會比平常食得清淡和健康，多食原型食物、多蔬菜、少調味料、少澱粉質、少糖，盡量不吃油炸、加工食品、零食。」

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勤做運動

此外，趙璧渝一向有做瑜伽的習慣，「影相之前大概半個月更加密集的大概一星期做4至5次瑜伽練習去修身。更加因為咁而導致到我對瑜伽越來越有興趣，後來就去考咗個瑜伽導師牌。」

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CoCo出場

趙璧渝昨晚（18日）於《法言人》登場，她於IG分享花絮照並寫道：

《法言人》CoCo 今晚出咗場啦🥰
收到好多朋友話CoCo好烈女好有霸氣😎
哈哈 你哋睇咗未呀？！
未睇就快啲去網上重溫l a 🫶🏻
聽日繼續有我㗎
請多多支持！記得捧場💋

#法言人
#趙璧渝 飾 #CoCo顏潔恩 

記者：梁樂欣、馮雪怡

精彩獎賞活動等您發掘：https://bit.ly/3ClEy1R

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