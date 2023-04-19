【奪命抖音】13歲少年抖音玩命挑戰　狂吞14粒過敏藥全身抽搐6天後身亡

▲ 13歲少年抖音玩命挑戰，狂吞14粒過敏藥，全身抽搐6天後身亡。

抖音（TikTok）時常有網民發出各種挑戰，但切勿胡亂跟風。一名來自美國俄亥俄州的13歲少年Jacob Stevens，近日模仿了抖音上的「苯海拉明挑戰」（Benadryl Challenge），一次過吞下14粒苯海拉明藥丸，結果出現全身抽搐等症狀，緊急送院後搶救無效身亡。

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綜合外媒報道，Jacob Stevens日前參加「苯海拉明挑戰」，透過一口氣吞下12至14粒「苯海拉明」（Diphenhydramine）藥丸，為正常服用量的6倍，以體驗藥物誘發的幻覺，他還讓朋友拍下自己挑戰的瞬間，想在抖音上吸引流量。但Jacob服藥後不久，藥效竟一次性爆發，因身體無法承受藥力，導致他全身出現抽搐的症狀，隨後家人趕緊將他送往醫院接受插管治療。不幸的是，Jacob最終搶救無效，6天後宣告不治身亡。

「苯海拉明挑戰」從2020年開始於抖音上流行，青少年試圖透過該挑戰在抖音上博取流量關注度。苯海拉明是一種抗組織胺藥，主要用於治療上呼吸道過敏、失眠和感冒等症狀，並且具有鎮靜和局部麻醉效果，但若過量服用此藥可能會引起精神錯亂、抽搐、呼吸困難、低血壓、出現幻覺，甚至死亡。

Jacob的父母因此提醒，青少年在無人監督的情況下使用社交媒體的危險性，同時呼籲所有父母都應多加留意孩子們在社交媒體上的行為。同時，Jacob的父親希望政府可以設定購買苯海拉明等非處方藥物的年齡門檻。

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事實上，這次並非首次發生青少年因進行苯海拉明挑戰後死亡的事件，2020年8月，美國曾有一名15歲的少女就因相關挑戰，服用過量過敏藥而身亡，同時還有多名青少年參加相關挑戰後被送急診。美國食藥署曾發佈公告，服用高於推薦劑量的苯海拉明，可能會導致嚴重心臟問題、癲癇發作、昏迷，甚至死亡，同時指出醫療保健專業人員應意識到「苯海拉明挑戰」正在青少年中發生，並提醒他們的監護人需要特別注意。

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責任編輯：羅嘉欣