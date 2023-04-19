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【把酒談歡】啤酒x人氣餐廳 嘆麻辣鍋睇花式斟酒表演

休閒消費 11:05 2023/04/19

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熱門 法言人 超市大搜查 蔡天鳳 Hello Hong Kong 30＋減肥 兒童疫苗 口罩令 李啟言

「烏蘇啤酒」於4月15日起至6月30日，一連三個月聯乘城中人氣餐廳「尚膳養顏滋補鍋」，推出期間限定主題店，舉辦連串精彩又好玩的打卡主題活動，帶來驚喜的餐飲體驗，包括清爽之王精彩上酒儀式、飲咗先講「金句杯」、輪住嚟飲酒骰遊戲 、特色打卡場景等。

除了啤酒有買三送一優惠，食客在推廣期間可一邊品嚐人氣推介美食，包括尚膳麻辣鍋、蟹棒響鈴、安格斯手切牛肉及鬼馬雙星等，一邊嘆住清爽啤酒，食麻辣都唔怕燥熱。

最新影片推介

花式斟酒表演

烏蘇啤酒作為清爽之王，上酒當然夠氣！上酒專員捧來專用冰桶，加入乾冰噴煙效果，氣派十足！再將「金句杯」按人數疊成一個塔，配以特別開樽蓋方式，從塔頂倒酒，繼而倒滿每一杯，飲杯前先欣賞一場花式斟啤酒表演，記得準備手機打卡!  

精彩的上酒儀式及金句杯，提升了飲啤酒的文化。

另外，「金句杯」共六款，食客可以挑選最有共鳴的「金句杯」， 用來品嚐最清爽的烏蘇啤酒，每一隻都印有不同的心情語錄，無論開心唔開心，飲咗先講啦！金句杯的心情語錄包括︰「我今日無底線！」、「潮流興微醺，我就得微薪$」、「飲還飲，聽日記得返工」、「我輸，因為我想贏杯酒」、「講就天下無敵，飲就周圍咁滴」及「心情好1杯，心情唔好1支」，非常應景。

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