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【賭王千金】超蓮竇驍峇里結婚酒店為富豪最愛　最豪套房每晚逾8萬元【內附詳情】

娛樂 10:49 2023/04/19

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熱門 法言人 超市大搜查 蔡天鳳 Hello Hong Kong 30＋減肥 兒童疫苗 口罩令 李啟言

超蓮竇驍峇里夢幻婚禮。

竇驍與何超蓮定於4月17及18日一連兩日，於印尼峇里島烏魯瓦舉行世紀婚禮，全城矚目，一對新人的夢幻婚禮場地，是位於烏魯瓦圖六善酒店（Six Senses Uluwatu），附近擁有數百年歷史的景點，住客可享擁有美麗的海灘，本已是馳名度假的滑浪勝地。

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竇驍與何超蓮的婚禮，在六善酒店的儀式及晚宴場地，搭建了玻璃天幕，草地周圍種滿一棵棵綠色大樹，上方亦垂吊了過百束綠色植物，以白色及粉紅色鮮花作點綴，相當浪漫。

於印尼峇里島烏魯瓦舉行。

蕭正楠黃翠如在此結婚

六善酒店於2018年開幕，位於峇里島烏魯瓦圖的懸崖邊，住客可飽覽斷崖海景，以及無敵日落景致。

酒店品牌旗下有多間酒店都屢獲殊榮，大部分酒店選址均擁有無敵靚景及相當隱密，以貼近大自然設計為特色，因此極受不少低調富豪喜愛，也是舉行婚禮和渡蜜月的熱門選擇，蕭正楠黃翠如的婚禮亦在此舉行，何家千金選址於此，不無道理。

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酒店共有103個別墅及套房，包括28間天空套房、62座一房別墅、7座兩房別墅、4座三房別墅、秘境別墅及總統別墅。大部分房間可看到超靚海景，及可享用無邊際泳池。

酒店提供多款房間選擇，當中一間臥室的Sky Pool Suite每晚約8,900元起，兩臥室及三臥室套房約16,000至22,000元，總統套房每晚約70,000元，而最豪華的The Retreat，價值約8,1000一晚。

套房可享印度洋海景。(官方facebook )

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峇里六善酒店

地址：Jl. Goa Lempeh, Uluwatu, Kec. Kuta Sel., Kabupaten Badung, Bali 80361, Indonesia

網址：https://www.sixsenses.com/zh

何超蓮 竇驍 娛樂人物職業 結婚 酒店 峇里 印尼

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