【保險詐騙】一家八口疑扮抑鬱症10年　詐騙保險金1670萬全判無罪

▲ 台灣有一家八口疑扮抑鬱症，10年來詐騙保險金高達1670萬元。

近年抑鬱症漸趨普遍，輕則影響日常生活功能，重則可能引致患者自殺。但原來亦有人以抑鬱症之名行騙。台灣花蓮一名50多歲婦人及其家人，就涉嫌假扮抑鬱症，一家8口在10年間詐騙新台幣逾6,508萬元（約港幣1,670萬元）的保險金。台北地檢署以詐欺罪起訴，但昨日（18日）一審終結，一家8口皆獲判無罪。

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綜合台媒報道，案件之所以曝光，是因台北地檢署打擊民生犯罪專組主任檢察官黃珮瑜出席一場保險基金會演講活動時，聽聞花蓮有家族以全家都患有抑鬱症等精神疾病為理由，長期申請領取保險理賠，有欺詐的嫌疑，於是展開調查。

檢方查出，50多歲婦人張玉真曾因欠債，從一名林姓保險業員學到詐病技倆，並在還清債務後繼續扮病，聯同其女兒、姐姐、姐夫、姑仔等家人，由2008年起先後向多間保險公司投保。

他們並在2008年至2019年間，先後前往花蓮慈濟醫院、榮總鳳林分院、國軍花蓮醫院、臺北榮總、陽明醫院、內湖三總等多間醫院的精神科求診，謊稱自己有抑鬱症、長期失業、失眠、幻聽並有輕生及殺人念頭，合共詐騙理賠金新台幣5,570萬元，以及健保住院費新台幣938多萬元，合共新台幣6,508萬元（約港幣1,670萬元）。

而張玉真及其家人在住院期間，更被查出經常請假外出，不僅去吃快餐、唱卡啦OK，更跑去花蓮鯉魚潭遊山玩水。張玉真與其家人一共8人在2020年被台北地地檢署以詐欺罪起訴，一審結果在昨日（18日）出爐，8人全部被判無罪，檢方正研究進一步上訴。

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責任編輯：羅嘉欣