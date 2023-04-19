  • 27°C
香港時間 : 2023419日 (週三) 11:30
靚太生活雜誌

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:破障‧心導行GO!

熱門關鍵字 : 法言人 超市大搜查 蔡天鳳 Hello Hong Kong 30＋減肥 兒童疫苗 口罩令 李啟言
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【求職騙案】兩男墮刷單賺佣騙案　共失23萬元

社會 11:06 2023/04/19

分享：

分享：

熱門 法言人 超市大搜查 蔡天鳳 Hello Hong Kong 30＋減肥 兒童疫苗 口罩令 李啟言

兩男墮刷單賺佣騙案，共失23萬元（資料圖片）

警方於上周三（12日）及昨（18日），先後接獲兩名分別65歲姓吳及39歲姓簡男子報案，均指早前回應陌生人的招聘訊息，透過充當網上刷單員於購物平台點擊購物，推高商家名氣以賺取佣金。他們按指示存款至指定戶口，以作平台購物之用，但隨後對方便消聲匿跡。

案中吳男損失約20萬元、簡男則損失約3萬元。警方經初步調查，案件列作「以欺騙手段取得財產」處理，分別交由九龍城警區刑事調查隊及油尖警區刑事調查隊跟進，暫未有人被捕。

最新影片推介

TOPick診症室
【TOPick診症室】卵巢多囊症難懷孕嚴重可致癌　醫生拆解治療方案減低癌變風險

警方提醒，騙徒的招聘廣告一般聲稱「搵快錢」、「高人工」、「即日出糧」或「在家工作」；對應徵者年齡及學歷要求低或無需工作經驗及履歷；不會提及實際職位或工作內容，並只提供即時通訊軟件或手機號碼聯絡方法。有騙徒更會於受害人初次存款後以發放佣金來獲取受害人信任。警方呼籲市民，如有懷疑，應致電「防騙易18222」。

HKETAPP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hketApp已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

責任編輯：陳麗娜

相關文章

【打擊非法入境】警方聯同入境處打擊非法入境及非法勞工　拘11名內地及非華裔女
今日 10:22
【打擊非法入境】警方聯同入境處打擊非法入境及非法勞工　拘11名內地及非華裔女
【交通意外】長沙灣呈祥道旅遊巴撞泥頭車　8名乘客送院
今日 10:41
【交通意外】長沙灣呈祥道旅遊巴撞泥頭車　8名乘客送院
【刑事案】中年漢持刀指嚇另一男子　再涉藏有鐵鎚等武器被捕
今日 10:50
【刑事案】中年漢持刀指嚇另一男子　再涉藏有鐵鎚等武器被捕

你可能感興趣

【打擊非法入境】警方聯同入境處打擊非法入境及非法勞工　拘11名內地及非華裔女
今日 10:22
【打擊非法入境】警方聯同入境處打擊非法入境及非法勞工　拘11名內地及非華裔女
【交通意外】長沙灣呈祥道旅遊巴撞泥頭車　8名乘客送院
今日 10:41
【交通意外】長沙灣呈祥道旅遊巴撞泥頭車　8名乘客送院
【刑事案】中年漢持刀指嚇另一男子　再涉藏有鐵鎚等武器被捕
今日 10:50
【刑事案】中年漢持刀指嚇另一男子　再涉藏有鐵鎚等武器被捕
網上購物 罪案 網購平台 職位招聘 九龍 廣告 在家工作 廣告

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

【賭王千金】何超蓮戴三對龍鳳鈪貴氣出嫁　仙氣婚照曝光榮升人妻
12:59 2023/04/18
【賭王千金】何超蓮戴三對龍鳳鈪貴氣出嫁　仙氣婚照曝光榮升人妻
【卓韻芝離婚】卓韻芝宣布與梁子賢婚變　承諾關係如初：永遠朋友
10:34 2023/04/18
【卓韻芝離婚】卓韻芝宣布與梁子賢婚變　承諾關係如初：永遠朋友
【賭王千金】何超蓮婚前派對化身公主滿場飛　婚禮布置曝光似仙境
11:26 2023/04/18
【賭王千金】何超蓮婚前派對化身公主滿場飛　婚禮布置曝光似仙境