【求職騙案】兩男墮刷單賺佣騙案　共失23萬元

▲ 兩男墮刷單賺佣騙案，共失23萬元（資料圖片）

警方於上周三（12日）及昨（18日），先後接獲兩名分別65歲姓吳及39歲姓簡男子報案，均指早前回應陌生人的招聘訊息，透過充當網上刷單員於購物平台點擊購物，推高商家名氣以賺取佣金。他們按指示存款至指定戶口，以作平台購物之用，但隨後對方便消聲匿跡。

案中吳男損失約20萬元、簡男則損失約3萬元。警方經初步調查，案件列作「以欺騙手段取得財產」處理，分別交由九龍城警區刑事調查隊及油尖警區刑事調查隊跟進，暫未有人被捕。

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警方提醒，騙徒的招聘廣告一般聲稱「搵快錢」、「高人工」、「即日出糧」或「在家工作」；對應徵者年齡及學歷要求低或無需工作經驗及履歷；不會提及實際職位或工作內容，並只提供即時通訊軟件或手機號碼聯絡方法。有騙徒更會於受害人初次存款後以發放佣金來獲取受害人信任。警方呼籲市民，如有懷疑，應致電「防騙易18222」。

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責任編輯：陳麗娜