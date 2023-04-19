【育兒心得】爸媽吩咐子女「趕快道歉」或有反效果 專家：別為道歉而道歉

▲ 《開心速遞》劇照。

不少家長都問教於筆者，幼兒之間時有衝突，但不明白孩子做錯時，為何總是不肯開口向對方說句「對不起」？即使父母再三努力協助緩解，孩子就是緊閉雙唇。有時站在旁邊的父母，恨不得能直接代孩子道歉，化解當下僵持的局面。

孩子為何不肯開口與人說句「對不起」？其實幼兒層面的「道歉」確實也有學問。

孩子之間的相處，很多時也有說不清的狀況。遇事發生衝突後，如何讓犯錯的孩子知道自己有錯而真心認錯；讓受傷害的孩子得到安慰、釋懷；讓被誤會的孩子不感委屈，凡此總總都要小心處理，幼兒才能從中學習，而不是為道歉而道歉。

更重要的是，強迫孩子作不情願的道歉，效果其實適得其反。因為倘若道歉一方不是真心，只是隨口敷衍了事，接受道歉一方感受不到其歉意，當事人自然難以釋懷，當下的狀況就只會更差。

我們需要明白，孩子不願與人道歉，極有可能因為感到委屈，這大多因為被認為錯的一方，當下根本仍未搞清自己做錯了甚麼？那又何來心甘情願的道歉？遇到這些狀況，家長們應該先讓孩子冷靜，再請孩子講述究竟發生甚麼事，繼而引導孩子想想對方的處境與感受，嘗試找出誰對誰錯，又或是彼此都有錯？下一步才是道歉，有效、有意義的道歉應該是知道自己錯在哪裏，道歉時以此內容向對方認錯，讓對方感受到其道歉的誠意，對方才能釋懷，而不是隨隨便便說句「對不起」就了事。

其實語言之外，家長們也不妨教導孩子，身體力行也同樣可以表達歉意的。例如，孩子未得別人同意強搶別人的玩具，令到對方情緒爆發。明白到自己的行為會為別人帶來不快，為表認錯及歉意，孩子只要能親手、好好地把玩具還給對方，這都是一種有效的「道歉」方式。因為在孩子的世界裏，行動有時比語言更有力量。

家長們，別以為着孩子「趕快跟人家道歉」，如此這般就是教導孩子有「禮貌」的表現。如上所言，道歉的真正意義是要知道自己做錯甚麼事，明白對別人造成甚麼傷害，才能作出真誠的道歉以修復關係，別為道歉而道歉，把這份人與人之間認錯的真誠與勇氣，變成一個沒有生命、溫度的儀式。

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