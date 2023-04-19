【國光女神】梁云菲曾遭三男性侵+被老翁侵犯　Nana勇於求愛倒追現任男友【有片】

▲ 梁云菲（Nana）在14歲時曾被性侵！

有「國光女神」之稱的台灣藝人梁云菲（Nana）之昔日性愛片段曝光，片段中可看到Nana的樣貌，而台灣報導指，根據影片男主角友人透露，該名男子為已婚的富二代，也指影片不是數年前所拍。

影片曝光後，Nana曾在IG中表示「影片是好幾年前的事情，我不知道為什麼會外流。現在的我能做的，只有拜託大家不要散播影片。」

而早在2年多前，Nana接受台灣節目《單身行不行》訪問自爆年少時的慘痛遭遇。

【國光女神】金剛舊愛梁云菲昔日性愛片段遭瘋傳 Nana：我男朋友更是不好受

在高壓環境長大

身材火辣又愛以性感造型示人的Nana，過往曾有一段極為傷痛的經歷。

Nana的爸爸是有名的醫生，媽媽則是舞廳紅牌，自小生於高壓環境下長大，讓她非常反叛，一升上國中便離家出走。

當時Nana逃到男友家居住，父親靠著關係下通緝令，警察上門把Nana抓到警察局，又把她帶到醫院做身體檢查。後來，她才知檢查是為測試她有否染上性病，讓她非常心痛：「這些事情由一個陌生男人帶我去做，而不是我爸我媽。」

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坐監兩個月

後來，Nana又再離家出走，隨後再被警察找回並隨即把她關進牢房，無故坐了兩個月的監：「身邊都是殺人未遂、販毒、真的有犯法的人，我覺得好納悶和莫名，不知道錯在哪裡。可能你找不到我，才用這種極端的方式對待我，但我也不會聽。」

雖然父親曾經探了一次監，但未能解決這個積壓已久的問題。在Nana出獄後當天，她便決定再度離家出走，去投靠在監獄結識的朋友。她偷了父親的銀包便出門：「大門被鐵鍊拴住，於是我從5樓爬下去。出去打開錢包才發現有十萬塊台幣，不知道原來有這麼多。」

▲ 《單身行不行》（節目截圖）

被朋友出賣

當晚她跟女子監獄認識的朋友租住汽車旅館，醒來後現人與錢都不見了：「那時候想說，我是否真的好傻好天真。但都沒有想過回家，去睡網吧、速食店、在路邊待著，那時流行網路聊天室，我留言問有沒有人家可以借我住。」

梁云菲吸了一大口氣，決定慢慢道出她過去的巨大創傷，並透露那次傷害讓她患上重度抑鬱症及創傷後遺症，至今仍需要服藥。

她憶述當時在路上流連，有一位男子主動靠近，感覺想要追求她：「他的摩托車改得很酷很炫，覺得可以被照顧了。那晚的事情至今還是很清晰。」

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被三男灌醉性侵

那名男子邀請了有一對夫妻和那丈夫的弟弟，現場三名男生把Nana灌醉後，現場輪流對她性侵：「重點是那個老婆從頭到尾都在現場看，結束之後她還幫我洗澡，洗完就把我丟路邊街頭。印象很深刻，那時我沒穿鞋子還下雨。我不敢報警，因為我是失蹤人口。那時候大概14歲，之後還不敢跟家人講自己吞下來。」

之後梁云菲還是不想回家，去了保齡球館流連，遇上年約70歲的老伯隨著對方上車：「他問我是不是缺錢、看起來很需要被幫助，我覺得對方是不是想要關心我，腦子裡還是相信人性本善。我肚子餓、沒地方待，於是就跟著他了，但我一上車，他又把我載到荒郊野外，對我做不堪的事情。」

▲ Nana在節目中重提被性侵的慘事。（節目截圖）

曾想服藥輕生

最後，Nana的父母把她找回家，帶她接受精神治療，但她未有將慘痛經歷告知父母。

感到無比痛苦的她當晚把醫生給的所有藥一次過吃掉意圖輕生，其醫生爸爸得知後只說：「你知道你吃這些藥不會死掉，只會讓你身體不好受，我也沒有辦法陪你去醫院，因為我可能會上新聞，弄得更不好看。」父親更明言不會幫她叫救護車，Nana只好自行到醫院洗胃。

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愛得勇敢

Nana曾與金剛拍拖，分手過後戀上攝影師男友Jackson，至於Nana的現任男友則是張旂銨（小銨），Nana在去年5月公開與小銨的新戀情。

Nana與小銨拍拖1個多月就已見過小銨的家長，她在訪問中提到與小銨第二次見面就向對方說：「要不要來我房間？幫我卸妝。」小銨因睡著而未有出現。

Nana承認自己是倒追男朋友，二人在小銨的家中擦出愛火，隨後並發生關係。

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