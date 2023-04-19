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【遊日注意】日本「禁止小孩進內」餐廳急增　老闆呻無家教：騷擾顧客打爛餐具

育兒經 13:02 2023/04/19

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熱門 法言人 超市大搜查 蔡天鳳 Hello Hong Kong 30＋減肥 兒童疫苗 口罩令 李啟言

日本禁止小孩進內的餐廳急增。

日本可說是很多香港人的「鄉下」，不少人在通關後首選都是到日本旅行。然而，近日日本一個電視節目卻揭愈來愈多餐廳禁止小朋友入內，引發當地家長熱議。港爸港媽計劃行程時，亦要留意餐廳安排。

日本電視節目〈情報ライブ ミヤネ屋〉近日揭示「禁止小朋友入內」的餐廳急增，有餐廳負責人指，有些小朋友會擅自吃其他顧客的食物，家長卻視而不見；另有小朋友打爛貴重餐具、騷擾其他客人等，當店員作出勸告，家長會對小朋友大發雷霆；部分顧客更對餐廳懷恨在心，故意在美食網站留下負評和虛假信息。

最新影片：

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【童學園】中學時期栽進花式跳繩　世界冠軍實現少年夢創校普及化運動

有一間位於栃木縣、開業50年的餐廳Fruit Dinning Pallet老闆柳田先生受訪表示，餐廳曾經有7年禁止兒童進內，他解釋，餐廳的餐具是經過精心挑選，但卻被不少小朋友打爛，父母應對態度不佳，經常與孩子在店內擾攘。

目前此項禁令已取消，柳田先生認為現時光顧的孩子都是「小紳士、小淑女」，他覺得這歸功於當年「禁止小孩」的決定，因為這提升了餐廳質素，現時才會吸引更多有禮貌的家庭。

愈來愈多日本餐廳禁止兒童進內。（影片截圖）

節目播出後引起日本家長熱論，有人表示即使自己有小孩也同意禁止小孩入內的規定，認為餐廳有其難處，世界亦不是僅僅為生小朋友的人而運轉；不過亦有人認為，這項措施對父母不友善，小朋友未定性，有時做錯事也情有可原。

除了禁止小孩進內，亦有餐廳禁止食客用餐時使用智能手機，據店主稱，見過有食客只顧睇電話，拉麵上了4分鐘都沒有食，因此店主就立下「吃拉麵時禁止睇手機」的規定，雖然引起非議，但翻枱率提高、銷量增加，店內氣氛亦變好。

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責任編輯︰王明芳

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