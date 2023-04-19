【死而復生】16歲仔攀石突心臟驟停　父母忍痛話別兒子奇蹟復活

▲ 16歲少年攀石突心臟驟停，父母忍痛話別，兒子奇蹟復活。

「愛」是最大力量。美國一名少年攀石期間突然心臟驟停，醫生搶救無效，宣判他死亡。少年的父母只得忍痛話別，就在他們跟兒子說話後，兒子竟然開始動起來，他的奇蹟復活引起外界關注。

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媽媽表達對兒子的愛

綜合外媒報道，來自美國德州密蘇里城的16歲少年Sammy Berko，早前在一間攀石場攀石時，身體變得無力癱軟，工作人員發現他的心臟停頓。他被送往醫院搶救，醫護人員為他進行了兩小時的心肺復蘇術後，最終宣布Sammy離世的壞消息。

Sammy的媽媽Jennifer憶述，當時醫生看著她與丈夫說，「很抱歉，他走了」。醫生離開了這對悲痛欲絕的父母，留下他們向兒子道別，Jennifer開始和兒子說話︰

我只是告訴他，我有多愛他，很抱歉我們不知道如何拯救他。

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大腦長時間缺氧

當夫妻倆開始祈禱時，丈夫突然說「天哪，他動了」，Jennifer為兒子還活著而驚呼，他竟然戰勝了死亡，隨即請醫生回來急救。醫護人員跟這對父母說道，他們從來沒見過有人被宣布死亡，5分鐘後卻突然回來了。Jennifer看到兒子再次有心跳，無法用語言表達她的激動。

Sammy因大腦長時間缺氧，正當大家以為他遭受巨大的腦損傷時，他只是短暫失憶。他忘記事發當日的驚險過程，最後的記憶是事發前一天，醒來後人就在深切治療部。Sammy在醫院休養了一個月，目前正努力接受復健，希望愎恢雙腳的力量。

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責任編輯︰王明芳