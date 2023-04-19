【中外交流】滙基舉辦非華語學生活動 重現80年代老香港文化

政府提供教育、生涯規劃及社會福利等等的支援作強大的後盾，讓非華語人士融入香港社會。滙基書院（東九龍）自2012年開設非華語課程，馬來西亞、印度、印尼、美國、英國、韓國、日本等學生來到校園一起上堂。學校安排非華語學生與本地學生一起上課、住宿和參與各種本地和海外交流活動。

繼2020年的香港文化中心展覽，學校將非華語學生在本地的經歷藉着相片一一記錄展示在香港普羅大眾的眼前。三年過去了，疫情緩和，校方將非華語學生認識和體驗香港及中華文化的經歷再次帶到香港市民的身邊。在維港的海港上，學生穿着自己國家的民族服裝，乘坐着一艘深具歷史文化特色的漁船欣賞日落美景，認識香港漁港的漁民生活，學習編織魚網，體會昔日香港人靠着雙手勞動的生活。

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香港八十年代經濟起飛，餐廳、士多、公營房屋發展，標誌着香港走向新里程。非華語學生走入香港舊式文化的照相館，穿上一身八十年代的時裝、花恤衫、喇叭褲；欣賞昔日酒樓的婚宴場地；感受一家人圍在木沙發看一部二十多吋電視的生活；放學後聚在士多買汽水的日子；週末和朋友在茶餐廳吃蛋撻...... 當非華語學生有機會親身體驗香港文化，便能了解香港的發展和歷史，從而對這個生活的地方多一份歸屬感。

▲ 非華語學生走入香港舊式文化的照相館，穿上80年代的時裝、花恤衫及喇叭褲。

▲ 活動旨在讓非華語學生了解香港的發展和歷史，從而多一份歸屬感。

▲ 學生穿着自己國家的民族服裝，乘坐着一艘深具歷史文化特色的漁船欣賞日落美景。

▲ 學校安排非華語學生與本地學生一起上課、住宿和參與各種本地和海外交流活動。

▲ 非華語學生的笑臉，都是他們喜愛香港的見證。

教授非華語學生認識漢字和語言有助他們溝通和融入社會。除此之外，校方希望學生對自己成長的地方有更多角度的認識，包括：歷史、社會及文化等各方面，有助非華語人士融入香港，將來服務社群，貢獻社會。

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