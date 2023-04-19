【出乎意料】「母親」離世17歲仔悲傷不已 大姊突抛身世震撼彈：你是我生的

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媽媽竟是外祖母！外國1名網民近日在網上分享，稱日前其「母親」過世後，才知生母另有其人，他從大姊的口中得知，大姊才是自己親生母親，而男子一直以來以為的爸媽其實是外祖父、外祖母，讓男網友震驚到難以言語。

影片推介：

綜合外媒報道，一名17歲的男網友在論壇《Reddit》分享，父母過世後，其大姊才告知，家人是如何隱瞞他的身世長達17年，原來他的大姊漢娜13歲時沒做安全措施後懷孕，當時漢娜父母想將孩子送養，但漢娜堅持反對，想將孩子留在身邊，最終一家人達成共識，由漢娜的父母當他的監護人，家中其他人則是對這一真相保密，要將他當手足看待，而不是外甥。

該名男網友稱，直到母親出世後，大姊才告知真相，讓他震驚不已，



我告訴漢娜，我還不能叫她『媽媽』，這感覺很不自然，我也還沒準備好。

而漢娜聽聞後則表示能理解，「我想讓你知道，你仍擁有愛你的母親，且會永遠陪在你身邊，絕對不要覺得無家可歸。」而男網友透露，當時兩人講完後也隨即相擁著而泣。

儘管漢娜表示能夠體諒，但這顆震撼彈仍顛覆其生活，讓他對一切都充滿疑問，「我很害怕，不知道自己屬於哪裡，有太多恐懼和憂慮。」

貼文曝光後引起網民熱議，大批網民紛紛留言安慰，「你不需要一夜之間就接受，可以慢慢來」「，最重要的是，你身邊有很多愛你的好人」、「找個家庭輔導可能多少會有幫助」。

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責任編輯︰王明芳